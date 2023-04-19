https://ria.ru/20230419/znamenitosti-1866391521.html

Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции

Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции - РИА Новости, 19.04.2023

Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции

Данила Козловский записал ролик, в котором поблагодарил фанатов за поддержку и признался в любви к родине. Видео актер опубликовал в своем Telegram-аккаунте. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:57

2023-04-19T16:57

2023-04-19T16:57

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данила козловский

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Данила Козловский записал ролик, в котором поблагодарил фанатов за поддержку и признался в любви к родине. Видео актер опубликовал в своем Telegram-аккаунте. Также он вновь прокомментировал слухи о своем отъезде из РФ. Он напомнил, что 16 лет выходит на сцену Малого драматического театра, и признался, что очень дорожит своим зрителем. На днях в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.Ранее сообщалось, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину.

https://ria.ru/20230419/kino-1866350465.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, малый драматический театр - театр европы, данила козловский