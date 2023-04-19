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Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции - РИА Новости, 19.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:57 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/znamenitosti-1866391521.html
Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции
Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции - РИА Новости, 19.04.2023
Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции
Данила Козловский записал ролик, в котором поблагодарил фанатов за поддержку и признался в любви к родине. Видео актер опубликовал в своем Telegram-аккаунте. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:57
2023-04-19T16:57
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звезды
малый драматический театр - театр европы
данила козловский
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Данила Козловский записал ролик, в котором поблагодарил фанатов за поддержку и признался в любви к родине. Видео актер опубликовал в своем Telegram-аккаунте. Также он вновь прокомментировал слухи о своем отъезде из РФ. Он напомнил, что 16 лет выходит на сцену Малого драматического театра, и признался, что очень дорожит своим зрителем. На днях в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.Ранее сообщалось, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину.
https://ria.ru/20230419/kino-1866350465.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, малый драматический театр - театр европы, данила козловский
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Малый драматический театр - театр Европы, Данила Козловский
Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции

Актер Данила Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский перед началом генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" на сцене МХТ имени А.П.Чехова в Москве
Актер Данила Козловский перед началом генеральной репетиции спектакля Вишневый сад на сцене МХТ имени А.П.Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Данила Козловский записал ролик, в котором поблагодарил фанатов за поддержку и признался в любви к родине. Видео актер опубликовал в своем Telegram-аккаунте.
«
"Дорогие друзья, спасибо вам за вашу поддержку, за ваши добрые слова, которые я получил в огромном количестве. Я очень тронут. Спасибо", — сказал артист.
Также он вновь прокомментировал слухи о своем отъезде из РФ.
«
"Я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя родина, которую я очень люблю", — заявил Козловский.
Он напомнил, что 16 лет выходит на сцену Малого драматического театра, и признался, что очень дорожит своим зрителем.
На днях в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.
Ранее сообщалось, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину.
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