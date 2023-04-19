Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции
Актер Данила Козловский признался в любви к России и опроверг сообщения об эмиграции
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский перед началом генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" на сцене МХТ имени А.П.Чехова в Москве
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Данила Козловский записал ролик, в котором поблагодарил фанатов за поддержку и признался в любви к родине. Видео актер опубликовал в своем Telegram-аккаунте.
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"Дорогие друзья, спасибо вам за вашу поддержку, за ваши добрые слова, которые я получил в огромном количестве. Я очень тронут. Спасибо", — сказал артист.
Также он вновь прокомментировал слухи о своем отъезде из РФ.
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"Я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя родина, которую я очень люблю", — заявил Козловский.
Он напомнил, что 16 лет выходит на сцену Малого драматического театра, и признался, что очень дорожит своим зрителем.
На днях в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.
Ранее сообщалось, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину.