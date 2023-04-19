https://ria.ru/20230419/zhvachka-1866272234.html

Назван рекордно подорожавший в России продукт

Назван рекордно подорожавший в России продукт - РИА Новости, 19.04.2023

Назван рекордно подорожавший в России продукт

За последний год в России рекордными темпами дорожала жевательная резинка, следует из данных Росстата. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:43

2023-04-19T11:43

2023-04-19T13:25

экономика

россия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. За последний год в России рекордными темпами дорожала жевательная резинка, следует из данных Росстата.Так, в минувшем марте цены на нее в годовом выражении поднялись на 21,89 процента, тогда как год назад рост был в три раза ниже — 7,1 процента. "Среди причин роста можно выделить проблемы с логистикой поставок, в том числе сырья (резиновой основы), удорожание логистики, а также рост стоимости упаковки", — сказал РИА Новости заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов.Весь 2021 год жвачка ежемесячно дорожала на четыре-пять процентов, но с февраля 2022-го, после усиления западных санкций, показатель резко пошел вверх (март — 7,1, апрель — 10,96, май — 13,98), а с сентября каждый месяц прибавлял более чем по 20 процентов. Так, доставка из-за рубежа в среднем подорожала вдвое, что привело к росту себестоимости товаров с импортной составляющей как минимум на восемь-десять процентов. При этом в крупной сетевой рознице жвачка примерно на 10-12 процентов дешевле, чем в среднем по стране, — по словам Караваева, за счет большей закупочной мощности и промоактивности производителей."Проблем с поставками и ассортиментом жевательной резинки в торговых сетях нет, динамика спроса на нее вполне обычная", — подчеркнул глава АКОРТ.По информации Росстата, помимо жвачки, наибольший рост в годовом выражении показали цены на маргарин (плюс 22 процента), огурцы (плюс 20 процентов), зефир и пастилу (плюс 17,4 процента), печенье (плюс 17,3 процента) и сливочное мороженое (плюс 17,2 процента).

https://ria.ru/20230417/vvp-1865770255.html

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экономика, россия