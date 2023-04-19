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Выходящие из Мариуполя суда будут загружать зерном, заявил Пушилин
Выходящие из Мариуполя суда будут загружать зерном, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.04.2023
Выходящие из Мариуполя суда будут загружать зерном, заявил Пушилин
Суда, выходящие из Мариуполя после отгрузки стройматериалов, будут загружаться зерном на обратный путь, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:28
2023-04-19T10:28
2023-04-19T10:28
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
дмитрий патрушев
экономика
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Суда, выходящие из Мариуполя после отгрузки стройматериалов, будут загружаться зерном на обратный путь, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, было проведено совещание с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, который посетил Мариуполь, на тему транспортировки зерна. "Для нас крайне актуальна транспортировка зерна из республики, причем не только из ДНР, но и из соседних новых регионов. Это сейчас важно увязать, непосредственно суда, которые поставляют нам в республику стройматериалы, обратно чтобы они не шли пустыми, они будут загружаться зерном", - объяснил врио главы региона. По словам Пушилина, этот процесс будет налажен в ближайшее время.
https://ria.ru/20230414/port-1865463342.html
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мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, дмитрий патрушев, экономика
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Дмитрий Патрушев, Экономика
Выходящие из Мариуполя суда будут загружать зерном, заявил Пушилин
Пушилин: выходящие из Мариуполя после отгрузки стройматериалов суда будут загружать зерном