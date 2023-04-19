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Вблизи Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Вблизи Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 19.04.2023
Вблизи Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:48
2023-04-19T22:48
2023-04-19T22:48
происшествия
тихий океан
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Согласно данным сайта службы, толчок произошел в 7.15 по камчатскому времени (22.15 мск среды). Уточняется, что очаг залегал на глубине 30 километров в 243 километрах от Петропавловска-Камчатского. В региональном управлении МЧС сообщили, что жители полуострова в оперативные службы после землетрясения не обращались.
https://ria.ru/20230418/vulkan-1865960042.html
тихий океан
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происшествия, тихий океан, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Тихий океан, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Вблизи Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в акватории Тихого океана вблизи Камчатки