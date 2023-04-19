https://ria.ru/20230419/zemletryasenie-1866233482.html

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 19.04.2023

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юге Мексики, сообщает местная сейсмологическая служба в Twitter. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:18

2023-04-19T08:18

2023-04-19T08:18

в мире

мексика

герреро

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юге Мексики, сообщает местная сейсмологическая служба в Twitter.Землетрясение зафиксировали в 22.55 вторника по местному времени (7.55 среды мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 36 километрах к северо-западу от города Текпан в штате Герреро. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230417/zemletryasenie-1865821552.html

мексика

герреро

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в мире, мексика, герреро