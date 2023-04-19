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Путин призвал следить за здоровьем людей из зоны извержения вулкана Шивелуч

Путин призвал следить за здоровьем людей из зоны извержения вулкана Шивелуч - РИА Новости, 19.04.2023

Путин призвал следить за здоровьем людей из зоны извержения вулкана Шивелуч

Медработники должны внимательно следить за здоровьем жителей Камчатки после извержения вулкана, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:04

2023-04-19T18:04

2023-04-19T18:06

камчатка

здоровье - общество

россия

владимир путин

шивелуч

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Медработники должны внимательно следить за здоровьем жителей Камчатки после извержения вулкана, заявил президент РФ Владимир Путин. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По словам властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.

камчатка

россия

шивелуч

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2023

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камчатка, здоровье - общество, россия, владимир путин, шивелуч