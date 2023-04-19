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В Марий Эл отец и сын задержали находившегося в розыске эксгибициониста

В Марий Эл отец и сын задержали находившегося в розыске эксгибициониста - РИА Новости, 19.04.2023

В Марий Эл отец и сын задержали находившегося в розыске эксгибициониста

Отец и сын из полицейской династии в Марий Эл задержали находившегося два года в розыске эксгибициониста-педофила, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:25

2023-04-19T15:25

2023-04-19T15:25

происшествия

россия

волжск

республика марий эл

казань

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Отец и сын из полицейской династии в Марий Эл задержали находившегося два года в розыске эксгибициониста-педофила, сообщает пресс-служба МВД по региону. По данным регионального СУСК, вечером 8 июля 2021 года мужчина подъехал на велосипеде к четырем девочкам в городе Волжск в Марий Эл и "совершил в отношении них противоправные действия". Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В СМИ неоднократно размещалось фото с камеры наблюдения, зафиксировавшей злоумышленника, однако найти мужчину не удалось. "Спустя два года подполковник полиции Дмитрий Мансуров и его сын – сержант полиции Никита Мансуров, находясь на выходном дне, увидели на улице Мира мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого. Он ехал на велосипеде. Стражи правопорядка остановили гражданина, предъявив ему служебные удостоверения, после чего попросили его показать документ, удостоверяющий личность. Однако вместо того, чтобы представиться, велосипедист бросил свой транспорт и попытался убежать, но после непродолжительной погони был пойман", - говорится в сообщении. Мансуровы сообщили о произошедшем в дежурную часть и удерживали подозреваемого до приезда коллег. Задержанным оказался неработающий 59-летний житель Казани. "Доставленный в отдел полиции мужчина признался в совершении в 2021 году противоправного деяния. Следователями СУСК РФ по Марий Эл ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230419/manyak-1866317050.html

https://ria.ru/20230419/podrostki-1866297341.html

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происшествия, россия, волжск, республика марий эл, казань