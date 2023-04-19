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В Киргизии предложили перевести язык на латиницу - РИА Новости, 19.04.2023
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12:41 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/yazyk-1866294778.html
В Киргизии предложили перевести язык на латиницу
В Киргизии предложили перевести язык на латиницу - РИА Новости, 19.04.2023
В Киргизии предложили перевести язык на латиницу
Депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева в ходе заседания в среду предложили перевести киргизский язык на латиницу, по их мнению, это будет... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:41
2023-04-19T12:41
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 19 апр - РИА Новости. Депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева в ходе заседания в среду предложили перевести киргизский язык на латиницу, по их мнению, это будет способствовать сохранению языка. "Чтобы реальную реформу провести, чтобы сохранить наш язык, надо перейти на латиницу", - заявил в ходе обсуждения парламентом проекта конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики" депутат Токтошев. Его коллега Талиева инициативу поддержала, отметив, что это надо было сделать давно. Председатель нацкомиссии по госязыку Каныбек Осмоналиев ответил депутатам, что в случае принятия "политического" решения о переходе на латиницу, специалисты филологи и лингвисты готовы начать процесс. "Этот вопрос поднимался еще в 1993 году, но тогда политического решения о переходе не было принято… Сегодня из шести тюркоязычных стран только Кыргызстан использует кириллицу", - сказал Осмоналиев. По итогам обсуждения проект конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики" был принят во втором чтении. Он подразумевает обязательное использование киргизского языка при документообороте практически во всех сферах деятельности. При этом, как утверждают инициаторы законопроекта из кабинета министров, официальный русский язык не будет подвергаться дискриминации и также может применяться в качестве дублирующего.
https://ria.ru/20221230/kirgiziya-1842408057.html
https://ria.ru/20220915/kirgiziya-1816932945.html
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в мире, киргизия
В мире, Киргизия
В Киргизии предложили перевести язык на латиницу

Депутаты парламента Киргизии Токтошев и Талиева предложили перевести язык на латиницу

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БИШКЕК, 19 апр - РИА Новости. Депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева в ходе заседания в среду предложили перевести киргизский язык на латиницу, по их мнению, это будет способствовать сохранению языка.
"Чтобы реальную реформу провести, чтобы сохранить наш язык, надо перейти на латиницу", - заявил в ходе обсуждения парламентом проекта конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики" депутат Токтошев.
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Его коллега Талиева инициативу поддержала, отметив, что это надо было сделать давно.
Председатель нацкомиссии по госязыку Каныбек Осмоналиев ответил депутатам, что в случае принятия "политического" решения о переходе на латиницу, специалисты филологи и лингвисты готовы начать процесс.
"Этот вопрос поднимался еще в 1993 году, но тогда политического решения о переходе не было принято… Сегодня из шести тюркоязычных стран только Кыргызстан использует кириллицу", - сказал Осмоналиев.
По итогам обсуждения проект конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики" был принят во втором чтении. Он подразумевает обязательное использование киргизского языка при документообороте практически во всех сферах деятельности. При этом, как утверждают инициаторы законопроекта из кабинета министров, официальный русский язык не будет подвергаться дискриминации и также может применяться в качестве дублирующего.
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