https://ria.ru/20230419/yashin-1866308872.html
Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину*
Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину* - РИА Новости, 19.04.2023
Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину*
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), осужденного на 8,5 лет колонии за фейки о российской... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:28
2023-04-19T13:28
2023-04-19T13:31
илья яшин
московский городской суд
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
буча
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), осужденного на 8,5 лет колонии за фейки о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: приговор Мещанского суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение одна из судей коллегии.Защита просила отменить приговор и прекратить уголовное дело, утверждая, что Яшин* просто привел разные мнения и проанализировал их, а критика должностных и государственных деятелей не является преступлением. Сам Яшин* заметил, что получил "8,5 лет колонии за 20-минутный ролик в интернете". Прокурор просил оставить приговор в силе, указывая, что Яшин* осужден не за политические взгляды, не за идеологию, а за конкретное преступление. "Защита говорит, что нельзя запрещать критику. Но в этом видео критики нет - там содержатся огульные обвинения конкретных людей в совершении военных преступлений", - пояснил он.Как заявляет СК РФ, в апреле прошлого года Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции". Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья Мещанского суда Москвы посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230412/bryukhanova-1864744264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья яшин, московский городской суд, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, буча, киевская область, ситуация в днр и лнр
Илья Яшин, Московский городской суд, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Буча, Киевская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину*
Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину в 8,5 года за фейки о российской армии
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), осужденного на 8,5 лет колонии за фейки о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: приговор Мещанского суда Москвы
оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение одна из судей коллегии.
Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках
Защита просила отменить приговор и прекратить уголовное дело, утверждая, что Яшин* просто привел разные мнения и проанализировал их, а критика должностных и государственных деятелей не является преступлением. Сам Яшин* заметил, что получил "8,5 лет колонии за 20-минутный ролик в интернете". Прокурор просил оставить приговор в силе, указывая, что Яшин* осужден не за политические взгляды, не за идеологию, а за конкретное преступление. "Защита говорит, что нельзя запрещать критику. Но в этом видео критики нет - там содержатся огульные обвинения конкретных людей в совершении военных преступлений", - пояснил он.
Как заявляет СК РФ
, в апреле прошлого года Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче
. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции". Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья Мещанского суда Москвы посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
МИД России выразил протест французскому дипломату из-за фейков о Буче