https://ria.ru/20230419/yashin-1866308872.html

Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину*

Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину* - РИА Новости, 19.04.2023

Мосгорсуд утвердил приговор Илье Яшину*

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), осужденного на 8,5 лет колонии за фейки о российской... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:28

2023-04-19T13:28

2023-04-19T13:31

илья яшин

московский городской суд

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

буча

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (признан иноагентом), осужденного на 8,5 лет колонии за фейки о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: приговор Мещанского суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение одна из судей коллегии.Защита просила отменить приговор и прекратить уголовное дело, утверждая, что Яшин* просто привел разные мнения и проанализировал их, а критика должностных и государственных деятелей не является преступлением. Сам Яшин* заметил, что получил "8,5 лет колонии за 20-минутный ролик в интернете". Прокурор просил оставить приговор в силе, указывая, что Яшин* осужден не за политические взгляды, не за идеологию, а за конкретное преступление. "Защита говорит, что нельзя запрещать критику. Но в этом видео критики нет - там содержатся огульные обвинения конкретных людей в совершении военных преступлений", - пояснил он.Как заявляет СК РФ, в апреле прошлого года Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции". Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья Мещанского суда Москвы посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230412/bryukhanova-1864744264.html

https://ria.ru/20230404/mid-1863033706.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

илья яшин, московский городской суд, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, буча, киевская область, ситуация в днр и лнр