https://ria.ru/20230419/vzryvy-1866478383.html

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 19.04.2023

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, в некоторых районах пропало электричество, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:20

2023-04-19T22:20

2023-04-19T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожье

владимир рогов

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10fa8044bf4c227a800afdf4c8e5cde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, в некоторых районах пропало электричество, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучала серия взрывов, в некоторых районах города пропало электричество", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

запорожская область

запорожье

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, запорожье, владимир рогов, киев