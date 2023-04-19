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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 19.04.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, в некоторых районах пропало электричество, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:20
2023-04-19T22:20
2023-04-19T22:20
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, в некоторых районах пропало электричество, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучала серия взрывов, в некоторых районах города пропало электричество", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Киев
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
Рогов: в Запорожье прозвучали взрывы и возникли перебои с электричеством