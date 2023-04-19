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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прозвучали в Днепропетровске на востоке Украины, в регионе звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T21:39
2023-04-19T21:39
2023-04-19T21:39
специальная военная операция на украине
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днепропетровск
украина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске на востоке Украины, в регионе звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра - ред.)", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Добавляется, что в офисе Зеленского призывает не игнорировать воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога звучит в Днепропетровской области и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, граничащих с регионом. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы рф, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы РФ, Днепр (город)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Страна.ua: в Днепропетровске прогремели взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу