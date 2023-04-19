https://ria.ru/20230419/vzryvy-1866473253.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 19.04.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прозвучали в Днепропетровске на востоке Украины, в регионе звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T21:39

2023-04-19T21:39

2023-04-19T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

украина

вооруженные силы рф

днепр (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске на востоке Украины, в регионе звучит воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра - ред.)", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Добавляется, что в офисе Зеленского призывает не игнорировать воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога звучит в Днепропетровской области и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, граничащих с регионом. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы рф, днепр (город)