https://ria.ru/20230419/vzryv-1866478041.html

СМИ сообщили о взрыве над Киевом

СМИ сообщили о взрыве над Киевом - РИА Новости, 19.04.2023

СМИ сообщили о взрыве над Киевом

В небе над Киевом прогремели несколько взрывов, в украинской столице и области объявили воздушную тревогу, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:17

2023-04-19T22:17

2023-04-19T23:06

киев

украина

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В небе над Киевом прогремели несколько взрывов, в украинской столице и области объявили воздушную тревогу, пишет издание "Страна.ua"."Киевляне сообщают о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Ее видели и в области... Жители Белой Церкви сообщают о двух взрывах. Они прозвучали до объявления тревоги", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал пройти в укрытия прозвучал в Киевской области в 22:07 мск.В среду вечером СМИ также сообщило о взрывах в Днепропетровске на востоке Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, добавив, что для поверхностного ремонта энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856239249.html

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киев, украина, владимир зеленский, в мире