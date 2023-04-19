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СМИ сообщили о взрыве над Киевом
СМИ сообщили о взрыве над Киевом - РИА Новости, 19.04.2023
СМИ сообщили о взрыве над Киевом
В небе над Киевом прогремели несколько взрывов, в украинской столице и области объявили воздушную тревогу, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:17
2023-04-19T22:17
2023-04-19T23:06
киев
украина
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В небе над Киевом прогремели несколько взрывов, в украинской столице и области объявили воздушную тревогу, пишет издание "Страна.ua"."Киевляне сообщают о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Ее видели и в области... Жители Белой Церкви сообщают о двух взрывах. Они прозвучали до объявления тревоги", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал пройти в укрытия прозвучал в Киевской области в 22:07 мск.В среду вечером СМИ также сообщило о взрывах в Днепропетровске на востоке Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, добавив, что для поверхностного ремонта энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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киев, украина, владимир зеленский, в мире
Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире
СМИ сообщили о взрыве над Киевом
Страна.ua сообщила о взрывах над Киевом и областью, объявлена воздушная тревога
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В небе над Киевом прогремели несколько взрывов, в украинской столице и области объявили воздушную тревогу, пишет издание "Страна.ua".
"Киевляне сообщают о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Ее видели и в области... Жители Белой Церкви сообщают о двух взрывах. Они прозвучали до объявления тревоги", — говорится в публикации.
Тьма пришла на Украину надолго
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал пройти в укрытия прозвучал в Киевской области в 22:07 мск.
В среду вечером СМИ также сообщило о взрывах в Днепропетровске на востоке Украины.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
В декабре Владимир Зеленский
заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, добавив, что для поверхностного ремонта энергообъектов нужно минимум полтора миллиарда евро.
Украина установила невероятный рекорд