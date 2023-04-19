https://ria.ru/20230419/vykhodnye-1866288549.html

Депутат Госдумы попросил глав регионов сделать 2-5 мая нерабочими

Депутат Госдумы попросил глав регионов сделать 2-5 мая нерабочими - РИА Новости, 19.04.2023

Депутат Госдумы попросил глав регионов сделать 2-5 мая нерабочими

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил обращения губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:26

2023-04-19T12:26

2023-04-19T19:42

госдума рф

общество

партия "новые люди"

майские праздники

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МОСКВА 19 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил обращения губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии."Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая", — рассказали в пресс-службе.Как отметил сам Даванков в комментарии журналистам, сейчас людям необходимы "по-настоящему длинные выходные", поскольку люди ощущают симптомы депрессии. "Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. Тридцать семь процентов россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии — рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть", — заявил он.Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в России с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагается сократить на четыре дня.

https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, общество, партия "новые люди", майские праздники