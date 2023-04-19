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Депутат Госдумы попросил глав регионов сделать 2-5 мая нерабочими
Депутат Госдумы попросил глав регионов сделать 2-5 мая нерабочими - РИА Новости, 19.04.2023
Депутат Госдумы попросил глав регионов сделать 2-5 мая нерабочими
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил обращения губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:26
2023-04-19T12:26
2023-04-19T19:42
госдума рф
общество
партия "новые люди"
майские праздники
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МОСКВА 19 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил обращения губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии."Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая", — рассказали в пресс-службе.Как отметил сам Даванков в комментарии журналистам, сейчас людям необходимы "по-настоящему длинные выходные", поскольку люди ощущают симптомы депрессии. "Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. Тридцать семь процентов россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии — рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть", — заявил он.Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в России с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагается сократить на четыре дня.
https://ria.ru/20230418/prazdniki-1865891540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, партия "новые люди", майские праздники
Госдума РФ, Общество, Партия "Новые люди", майские праздники
Депутат Госдумы попросил глав регионов сделать 2-5 мая нерабочими
Вице-спикер Госдумы Даванков попросил российских губернаторов продлить майские праздники
МОСКВА 19 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков направил обращения губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая", — рассказали в пресс-службе.
Как отметил сам Даванков в комментарии журналистам, сейчас людям необходимы "по-настоящему длинные выходные", поскольку люди ощущают симптомы депрессии. "Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. Тридцать семь процентов россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии — рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть", — заявил он.
Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в России с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагается сократить на четыре дня.
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