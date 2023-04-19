https://ria.ru/20230419/vychety-1866363500.html

Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение

Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение - РИА Новости, 19.04.2023

Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение, следует из документа... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:29

2023-04-19T15:29

2023-04-19T17:52

россия

вячеслав володин

госдума рф

налоги

экономика

общество

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение, следует из документа на сайте системы обеспечения законодательной базы. Его подготовили в рамках реализации положений послания Владимира Путина Федеральному собранию.Закон увеличивает максимальный размер расходов, учитывающийся при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, с 50 до 110 тысяч рублей, а также на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — с 120 до 150 тысяч рублей. Кроме того, предельную сумму расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации и физкультурно-оздоровительные услуги повысят с 120 до 150 тысяч рублей. В итоге предельный размер налогового вычета на обучение ребенка вырастет с 6,5 до 14,3 тысячи рублей; на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 до 19,5 тысячи рублей. Документ также устанавливает повышающий коэффициент 1,5 к расходам на покупку российского высокотехнологичного оборудования. Эту норму будут применять, когда необходимо определить первоначальную стоимость техники, которая на момент ввода в эксплуатацию была включена в соответствующий перечень.Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а положения об увеличении вычетов по НДФЛ — через месяц после этого, но не ранее первого числа нового периода по этому налогу.Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение и поддержку здоровья работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и российской экономики. По его словам, увеличение налоговых вычетов сэкономит деньги, которые граждане смогут направить на дополнительное образование.В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что соцвычет — важный элемент социальной политики государства, который стоит рассматривать не как скидку, а как процедуру, которая делается по заявлению гражданина.

https://ria.ru/20230408/issledovanie-1863936153.html

https://ria.ru/20230403/forma-1862594762.html

https://ria.ru/20230323/vychet-1860089107.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, налоги, экономика, общество