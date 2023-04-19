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Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение - РИА Новости, 19.04.2023
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15:29 19.04.2023 (обновлено: 17:52 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/vychety-1866363500.html
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение - РИА Новости, 19.04.2023
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение, следует из документа... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:29
2023-04-19T17:52
россия
вячеслав володин
госдума рф
налоги
экономика
общество
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение, следует из документа на сайте системы обеспечения законодательной базы. Его подготовили в рамках реализации положений послания Владимира Путина Федеральному собранию.Закон увеличивает максимальный размер расходов, учитывающийся при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, с 50 до 110 тысяч рублей, а также на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — с 120 до 150 тысяч рублей. Кроме того, предельную сумму расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации и физкультурно-оздоровительные услуги повысят с 120 до 150 тысяч рублей. В итоге предельный размер налогового вычета на обучение ребенка вырастет с 6,5 до 14,3 тысячи рублей; на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 до 19,5 тысячи рублей. Документ также устанавливает повышающий коэффициент 1,5 к расходам на покупку российского высокотехнологичного оборудования. Эту норму будут применять, когда необходимо определить первоначальную стоимость техники, которая на момент ввода в эксплуатацию была включена в соответствующий перечень.Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а положения об увеличении вычетов по НДФЛ — через месяц после этого, но не ранее первого числа нового периода по этому налогу.Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение и поддержку здоровья работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и российской экономики. По его словам, увеличение налоговых вычетов сэкономит деньги, которые граждане смогут направить на дополнительное образование.В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что соцвычет — важный элемент социальной политики государства, который стоит рассматривать не как скидку, а как процедуру, которая делается по заявлению гражданина.
https://ria.ru/20230408/issledovanie-1863936153.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, налоги, экономика, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Налоги, Экономика, Общество
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение

Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ на обучение и лечение

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКонверт с налоговой декларацией
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Конверт с налоговой декларацией. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение, следует из документа на сайте системы обеспечения законодательной базы.
Его подготовили в рамках реализации положений послания Владимира Путина Федеральному собранию.
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Закон увеличивает максимальный размер расходов, учитывающийся при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, с 50 до 110 тысяч рублей, а также на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — с 120 до 150 тысяч рублей.
Кроме того, предельную сумму расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации и физкультурно-оздоровительные услуги повысят с 120 до 150 тысяч рублей.
В итоге предельный размер налогового вычета на обучение ребенка вырастет с 6,5 до 14,3 тысячи рублей; на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 до 19,5 тысячи рублей.
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Документ также устанавливает повышающий коэффициент 1,5 к расходам на покупку российского высокотехнологичного оборудования. Эту норму будут применять, когда необходимо определить первоначальную стоимость техники, которая на момент ввода в эксплуатацию была включена в соответствующий перечень.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а положения об увеличении вычетов по НДФЛ — через месяц после этого, но не ранее первого числа нового периода по этому налогу.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение и поддержку здоровья работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и российской экономики. По его словам, увеличение налоговых вычетов сэкономит деньги, которые граждане смогут направить на дополнительное образование.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что соцвычет — важный элемент социальной политики государства, который стоит рассматривать не как скидку, а как процедуру, которая делается по заявлению гражданина.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФНалогиЭкономикаОбщество
 
 
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