https://ria.ru/20230419/vychety-1866363500.html
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение - РИА Новости, 19.04.2023
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение, следует из документа... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:29
2023-04-19T15:29
2023-04-19T17:52
россия
вячеслав володин
госдума рф
налоги
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154344/22/1543442244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_516b5f012075eb868c7c2721bf129fbb.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение, следует из документа на сайте системы обеспечения законодательной базы. Его подготовили в рамках реализации положений послания Владимира Путина Федеральному собранию.Закон увеличивает максимальный размер расходов, учитывающийся при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, с 50 до 110 тысяч рублей, а также на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — с 120 до 150 тысяч рублей. Кроме того, предельную сумму расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации и физкультурно-оздоровительные услуги повысят с 120 до 150 тысяч рублей. В итоге предельный размер налогового вычета на обучение ребенка вырастет с 6,5 до 14,3 тысячи рублей; на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 до 19,5 тысячи рублей. Документ также устанавливает повышающий коэффициент 1,5 к расходам на покупку российского высокотехнологичного оборудования. Эту норму будут применять, когда необходимо определить первоначальную стоимость техники, которая на момент ввода в эксплуатацию была включена в соответствующий перечень.Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а положения об увеличении вычетов по НДФЛ — через месяц после этого, но не ранее первого числа нового периода по этому налогу.Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение и поддержку здоровья работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и российской экономики. По его словам, увеличение налоговых вычетов сэкономит деньги, которые граждане смогут направить на дополнительное образование.В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что соцвычет — важный элемент социальной политики государства, который стоит рассматривать не как скидку, а как процедуру, которая делается по заявлению гражданина.
https://ria.ru/20230408/issledovanie-1863936153.html
https://ria.ru/20230403/forma-1862594762.html
https://ria.ru/20230323/vychet-1860089107.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154344/22/1543442244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15d99c08dd8079a49f548adc78c85b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, налоги, экономика, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Налоги, Экономика, Общество
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение
Госдума приняла закон об увеличении налоговых вычетов по НДФЛ на обучение и лечение
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе на образование и лечение, следует из документа на сайте
системы обеспечения законодательной базы.
Его подготовили в рамках реализации положений послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Больше половины россиян не оформляли налоговый вычет, показало исследование
Закон увеличивает максимальный размер расходов, учитывающийся при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, с 50 до 110 тысяч рублей, а также на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — с 120 до 150 тысяч рублей.
Кроме того, предельную сумму расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации и физкультурно-оздоровительные услуги повысят с 120 до 150 тысяч рублей.
В итоге предельный размер налогового вычета на обучение ребенка вырастет с 6,5 до 14,3 тысячи рублей; на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели — с 15,6 до 19,5 тысячи рублей.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на покупку школьной формы
Документ также устанавливает повышающий коэффициент 1,5 к расходам на покупку российского высокотехнологичного оборудования. Эту норму будут применять, когда необходимо определить первоначальную стоимость техники, которая на момент ввода в эксплуатацию была включена в соответствующий перечень.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а положения об увеличении вычетов по НДФЛ — через месяц после этого, но не ранее первого числа нового периода по этому налогу.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин
, расходы на обучение и поддержку здоровья работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и российской экономики. По его словам, увеличение налоговых вычетов сэкономит деньги, которые граждане смогут направить на дополнительное образование.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин
заявил, что соцвычет — важный элемент социальной политики государства, который стоит рассматривать не как скидку, а как процедуру, которая делается по заявлению гражданина.
Организации, приобретающие отечественное ПО, могут получить налоговый вычет