https://ria.ru/20230419/vsu-1866471681.html

"Развели как лохов". Командира отделения ВСУ разозлил приказ по Артемовску

"Развели как лохов". Командира отделения ВСУ разозлил приказ по Артемовску - РИА Новости, 19.04.2023

"Развели как лохов". Командира отделения ВСУ разозлил приказ по Артемовску

С Артемовском повторяется та же история, что и с Соледаром, поэтому его давно нужно было сдать, заявил командир отделения ВСУ Владимир Кривенко в интервью... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T21:26

2023-04-19T21:26

2023-04-19T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. С Артемовском повторяется та же история, что и с Соледаром, поэтому его давно нужно было сдать, заявил командир отделения ВСУ Владимир Кривенко в интервью интернет-изданию "Левый берег"."Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) — чуть больше город, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть", — подчеркнул он.Оценивая итоги сражений за Соледар, военный отметил плохое взаимодействие между батальонами и отсутствие опыта у вновь прибывших бойцов. Все это, по словам Кривенко, привело к большим потерям ВСУ. Он полагает, что город следовало полностью оставить еще в начале января, до Рождества."Многие бойцы, которые сидят под обстрелами, думают: "Мы лохи какие-то, нас командование использовало как мясо, загнало сюда в окопы", — добавил сержант.Молодые комбаты и ротные должны учитывать полученный в Соледаре опыт, чтобы не допускать подобных ошибок в будущем, подытожил он.В среду днем Минобороны сообщило, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск продолжают бои за Артемовск, за сутки им удалось взять под контроль еще три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.

https://ria.ru/20230419/kontrnastuplenie-1866378858.html

артемовск

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в мире, артемовск, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии