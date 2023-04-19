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"Развели как лохов". Командира отделения ВСУ разозлил приказ по Артемовску - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:26 19.04.2023 (обновлено: 21:55 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/vsu-1866471681.html
"Развели как лохов". Командира отделения ВСУ разозлил приказ по Артемовску
"Развели как лохов". Командира отделения ВСУ разозлил приказ по Артемовску - РИА Новости, 19.04.2023
"Развели как лохов". Командира отделения ВСУ разозлил приказ по Артемовску
С Артемовском повторяется та же история, что и с Соледаром, поэтому его давно нужно было сдать, заявил командир отделения ВСУ Владимир Кривенко в интервью... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T21:26
2023-04-19T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. С Артемовском повторяется та же история, что и с Соледаром, поэтому его давно нужно было сдать, заявил командир отделения ВСУ Владимир Кривенко в интервью интернет-изданию "Левый берег"."Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) — чуть больше город, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть", — подчеркнул он.Оценивая итоги сражений за Соледар, военный отметил плохое взаимодействие между батальонами и отсутствие опыта у вновь прибывших бойцов. Все это, по словам Кривенко, привело к большим потерям ВСУ. Он полагает, что город следовало полностью оставить еще в начале января, до Рождества."Многие бойцы, которые сидят под обстрелами, думают: "Мы лохи какие-то, нас командование использовало как мясо, загнало сюда в окопы", — добавил сержант.Молодые комбаты и ротные должны учитывать полученный в Соледаре опыт, чтобы не допускать подобных ошибок в будущем, подытожил он.В среду днем Минобороны сообщило, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск продолжают бои за Артемовск, за сутки им удалось взять под контроль еще три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.
https://ria.ru/20230419/kontrnastuplenie-1866378858.html
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в мире, артемовск, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
"Развели как лохов". Командира отделения ВСУ разозлил приказ по Артемовску

Командир отделения ВСУ Кривенко: Артемовск следовало сдать после потери ключевых высот

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. С Артемовском повторяется та же история, что и с Соледаром, поэтому его давно нужно было сдать, заявил командир отделения ВСУ Владимир Кривенко в интервью интернет-изданию "Левый берег".
"Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) — чуть больше город, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть", — подчеркнул он.
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Оценивая итоги сражений за Соледар, военный отметил плохое взаимодействие между батальонами и отсутствие опыта у вновь прибывших бойцов. Все это, по словам Кривенко, привело к большим потерям ВСУ. Он полагает, что город следовало полностью оставить еще в начале января, до Рождества.
"Многие бойцы, которые сидят под обстрелами, думают: "Мы лохи какие-то, нас командование использовало как мясо, загнало сюда в окопы", — добавил сержант.
Молодые комбаты и ротные должны учитывать полученный в Соледаре опыт, чтобы не допускать подобных ошибок в будущем, подытожил он.
В среду днем Минобороны сообщило, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и сил "Южной" группировки войск продолжают бои за Артемовск, за сутки им удалось взять под контроль еще три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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