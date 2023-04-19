https://ria.ru/20230419/vsu-1866354939.html
Эксперт рассказал, чего не хватает у ВСУ для успешного контрнаступления
Эксперт рассказал, чего не хватает у ВСУ для успешного контрнаступления - РИА Новости, 19.04.2023
Эксперт рассказал, чего не хватает у ВСУ для успешного контрнаступления
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно танков и другой тяжелой техники для успешного контрнаступления, заявил на круглом столе в среду заместитель... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:07
2023-04-19T15:07
2023-04-19T15:07
специальная военная операция на украине
константин сивков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно танков и другой тяжелой техники для успешного контрнаступления, заявил на круглом столе в среду заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. По оценке военного эксперта, для контрнаступления ВСУ подготовили до 200 тысяч человек, из которых ударная группировка может составлять от 40 до 60 тысяч. Сивков подчеркнул, что группировка пока что располагает малым количеством танков в 250-350 единиц и недостаточным количеством другой тяжелой техники. По опыту Великой Отечественной войны и последующих конфликтов, на ударных участках на каждый километр линии фронта, в случае наступления на подготовленную оборону, должно приходиться 20-25 танков минимум, "чего нет у ВСУ". "Поэтому говорить о том, что это наступление может иметь какой-то оперативный результат, не приходится", - сказал Сивков. При этом он не исключил, что ВСУ могут ударить по Приднестровью для получения большого количества размещенных там боеприпасов и по Донецку и Белгороду "с целью достижения политического резонанса". По словам эксперта, Украина также может ставить целью наступления именно политические успехи для демонстрации угрозы вмешательства НАТО или "активизации пятой колонны в РФ". "Поэтому с военно-стратегической точки зрения, перспектив успеха наступления ВСУ нет никаких", - заключил Сивков.
https://ria.ru/20230418/kontrnastuplenie-1866094602.html
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константин сивков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Константин Сивков, Вооруженные силы Украины, Украина
Эксперт рассказал, чего не хватает у ВСУ для успешного контрнаступления
Военный эксперт Сивков: у ВСУ не хватает тяжелой техники для успешного контрнаступления
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно танков и другой тяжелой техники для успешного контрнаступления, заявил на круглом столе в среду заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
По оценке военного эксперта, для контрнаступления ВСУ подготовили до 200 тысяч человек, из которых ударная группировка может составлять от 40 до 60 тысяч. Сивков подчеркнул, что группировка пока что располагает малым количеством танков в 250-350 единиц и недостаточным количеством другой тяжелой техники.
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По опыту Великой Отечественной войны и последующих конфликтов, на ударных участках на каждый километр линии фронта, в случае наступления на подготовленную оборону, должно приходиться 20-25 танков минимум, "чего нет у ВСУ".
"Поэтому говорить о том, что это наступление может иметь какой-то оперативный результат, не приходится", - сказал Сивков.
При этом он не исключил, что ВСУ могут ударить по Приднестровью для получения большого количества размещенных там боеприпасов и по Донецку
и Белгороду
"с целью достижения политического резонанса".
По словам эксперта, Украина
также может ставить целью наступления именно политические успехи для демонстрации угрозы вмешательства НАТО
или "активизации пятой колонны в РФ".
"Поэтому с военно-стратегической точки зрения, перспектив успеха наступления ВСУ нет никаких", - заключил Сивков.
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