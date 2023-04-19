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Небензя: Россия готова к встрече с США во время визита Лаврова в Нью-Йорк

Небензя: Россия готова к встрече с США во время визита Лаврова в Нью-Йорк - РИА Новости, 19.04.2023

Небензя: Россия готова к встрече с США во время визита Лаврова в Нью-Йорк

Россия не будет избегать встречи с американской стороной в ходе приезда главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на следующей неделе, если такое желание будет у США, РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:02

2023-04-19T19:02

2023-04-19T19:10

россия

сша

нью-йорк (город)

сергей лавров

василий небензя

в мире

оон

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ООН, 19 апр - РИА Новости. Россия не будет избегать встречи с американской стороной в ходе приезда главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на следующей неделе, если такое желание будет у США, сказал журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Лавров будет председательствовать на заседаниях СБ ООН 24-25 апреля.

https://ria.ru/20230418/amerika-1865931539.html

россия

сша

нью-йорк (город)

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