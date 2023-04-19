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Небензя: Россия готова к встрече с США во время визита Лаврова в Нью-Йорк
Небензя: Россия готова к встрече с США во время визита Лаврова в Нью-Йорк - РИА Новости, 19.04.2023
Небензя: Россия готова к встрече с США во время визита Лаврова в Нью-Йорк
Россия не будет избегать встречи с американской стороной в ходе приезда главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на следующей неделе, если такое желание будет у США, РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:02
2023-04-19T19:02
2023-04-19T19:10
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Россия не будет избегать встречи с американской стороной в ходе приезда главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на следующей неделе, если такое желание будет у США, сказал журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Лавров будет председательствовать на заседаниях СБ ООН 24-25 апреля.
https://ria.ru/20230418/amerika-1865931539.html
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россия, сша, нью-йорк (город), сергей лавров, василий небензя, в мире, оон
Россия, США, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Василий Небензя, В мире, ООН
Небензя: Россия готова к встрече с США во время визита Лаврова в Нью-Йорк
Небензя: Россия не будет уклоняться от встречи с США в ходе визита Лаврова в Нью-Йорк