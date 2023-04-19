https://ria.ru/20230419/vozgoranie-1866403255.html

На шахте "Распадская" ликвидировали открытое горение

На шахте "Распадская" ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 19.04.2023

На шахте "Распадская" ликвидировали открытое горение

Открытое горение на шахте "Распадская", где произошло возгорание, ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:13

2023-04-19T17:13

2023-04-19T17:35

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

шахта "распадская"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Открытое горение на шахте "Распадская", где произошло возгорание, ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что на шахте "Распадская" произошло возгорание. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, пострадавших нет. На момент возгорания в шахте находились 275 человек, все они вышли на поверхность. Работа шахты приостановлена. Прокуратура области по факту возгорания в шахте начала проверку. "Открытое горение на шахте ликвидировано", – сообщили в региональном главке МЧС.

https://ria.ru/20230419/shakhty-1866356894.html

кемеровская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, шахта "распадская", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)