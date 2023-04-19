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На шахте "Распадская" ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 19.04.2023
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17:13 19.04.2023 (обновлено: 17:35 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/vozgoranie-1866403255.html
На шахте "Распадская" ликвидировали открытое горение
На шахте "Распадская" ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 19.04.2023
На шахте "Распадская" ликвидировали открытое горение
Открытое горение на шахте "Распадская", где произошло возгорание, ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:13
2023-04-19T17:35
происшествия
кемеровская область
сергей цивилев
шахта "распадская"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Открытое горение на шахте "Распадская", где произошло возгорание, ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что на шахте "Распадская" произошло возгорание. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, пострадавших нет. На момент возгорания в шахте находились 275 человек, все они вышли на поверхность. Работа шахты приостановлена. Прокуратура области по факту возгорания в шахте начала проверку. "Открытое горение на шахте ликвидировано", – сообщили в региональном главке МЧС.
https://ria.ru/20230419/shakhty-1866356894.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, шахта "распадская", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Шахта "Распадская", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На шахте "Распадская" ликвидировали открытое горение

Открытое горение на шахте "Распадская", где произошло возгорание, ликвидировали

© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Автомобили МЧС у здания административно-бытового комплекса шахты "Распадская". 19 апреля 2023
Автомобили МЧС у здания административно-бытового комплекса шахты Распадская. 19 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
Автомобили МЧС у здания административно-бытового комплекса шахты "Распадская". 19 апреля 2023
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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Открытое горение на шахте "Распадская", где произошло возгорание, ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что на шахте "Распадская" произошло возгорание. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб для координации действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, пострадавших нет. На момент возгорания в шахте находились 275 человек, все они вышли на поверхность. Работа шахты приостановлена. Прокуратура области по факту возгорания в шахте начала проверку.
"Открытое горение на шахте ликвидировано", – сообщили в региональном главке МЧС.
Восстановительные работы на шахте Распадская - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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ПроисшествияКемеровская областьСергей ЦивилевШахта "Распадская"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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