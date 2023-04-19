https://ria.ru/20230419/voyna-1866337976.html

Большинство россиян считают важным помнить события ВОВ, заявил глава ВЦИОМ

Большинство россиян считают важным помнить события ВОВ, заявил глава ВЦИОМ - РИА Новости, 19.04.2023

Большинство россиян считают важным помнить события ВОВ, заявил глава ВЦИОМ

Абсолютное большинство россиян (98%) считают важной задачей сохранение памяти о Великой Отечественной войне, при этом 90% граждан осведомлены о преступлениях... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:22

2023-04-19T14:22

2023-04-19T14:33

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (98%) считают важной задачей сохранение памяти о Великой Отечественной войне, при этом 90% граждан осведомлены о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы войны, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Важно или не важно сохранять память о Великой Отечественной войне. Первый вопрос. Ответ однозначен - порядка 98% полагают, что да, эта задача важная, сохранять память о Великой Отечественной войне нужно. Тех, кто придерживается противоположной точки зрения, совсем немного - порядка 1%, около 1% затрудняются ответить", - сказал Федоров на Втором всероссийском историческом школьном форуме "Сила - в правде!" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он отметил, что среди молодежи позиция о сохранении памяти о Великой Отечественной войне менее выражена, чем среди людей старшего поколения. Также, по его словам, среди важных событий Великой Отечественной войны, о которых нужно помнить, самыми популярными по ответам россиян оказались Сталинградская битва, блокада Ленинграда, битва на Курской дуге, Московская битва, взятие Берлина, День Победы, концлагеря, геноцид советского народа, освобождение узников концлагерей и другое. "Слышали ли наши респонденты о преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войне. Преступления направлены, конечно, против мирного населения. Да, информированность мы выявили весьма и весьма широкую. Порядка 90% сказали, что слышали, только 9% услышали об этом впервые от наших интервьюеров. И здесь прослеживается такая тенденция, что в самой молодой группе вот эта доля тех, кто узнал от нас впервые об этих преступлениях, существенно выше (чем среди старшего поколения - ред.) - 20%", - уточнил Федоров. Гендиректор ВЦИОМ также сообщил, что 89% опрошенных заявили, что необходимо сохранять память о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 14 апреля 2023 года. В нем приняли участие 1600 человек от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230407/prestupleniya-1863880401.html

https://ria.ru/20221014/pobeda-1823922494.html

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берлин (город)

россия

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общество, ленинград, берлин (город), россия, валерий федоров, вциом, пасха