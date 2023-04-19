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Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта"
Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 19.04.2023
Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта"
Актер Сергей Светлаков рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового шоу Павла Воли и его сравнения с передачей "Вечерний Ургант". РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:47
2023-04-19T15:47
2023-04-19T15:47
шоубиз
сергей светлаков
павел воля
иван ургант
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актер Сергей Светлаков рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового шоу Павла Воли и его сравнения с передачей "Вечерний Ургант". Светлаков отметил, что не стал бы проводить параллель между двумя проектами, как это делают многие телезрители и журналисты. Он также добавил, что знаком с новым шоу Павла Воли, вышедшее 16 апреля на ТНТ, и даже обсудил его с ним. Так совпало, что в этот же день свое 45-летие отмечал Иван Ургант. В первом выпуске "Шоу Воли", помимо знаменитого юмориста, также появились: комики Илья Соболев и Гарик Харламов и рэпер Баста (Василий Вакуленко). Зрители неоднозначно отреагировали на авторское шоу Павла Воли. В комментариях под видео с первым выпуском они оставили много негативных записей, назвав проект "скучным" и с большим количеством "недоработок".
https://ria.ru/20230412/urgant-1864896749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей светлаков, павел воля, иван ургант, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Сергей Светлаков, Павел Воля, Иван Ургант, Знаменитости, Шоу-бизнес
Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта"
Сергей Светлаков не стал сравнивать новое шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта"
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актер Сергей Светлаков рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового шоу Павла Воли и его сравнения с передачей "Вечерний Ургант".
Светлаков отметил, что не стал бы проводить параллель между двумя проектами, как это делают многие телезрители и журналисты.
«
"Я бы смотрел на это как на самостоятельный продукт, который, я надеюсь, вырастет. И когда-нибудь Ванин продукт вернется на экраны. И таких шоу будет много, и мы будем испытывать истинное удовольствие, выбирая, какое шоу нам смотреть", – прокомментировал Светлаков на пресс-конференции, посвященной выходу сериала "Тайна пропавшей деревни".
Он также добавил, что знаком с новым шоу Павла Воли, вышедшее 16 апреля на ТНТ, и даже обсудил его с ним. Так совпало, что в этот же день свое 45-летие отмечал Иван Ургант.
«
"Именно в этот день я находился с Ваней, у которого был день рождения, и в этот же день я поздравил Пашу и пожелал удачи. Мне что-то понравилось, что-то нет. Я честно ему написал и сказал, что у этого точно есть зритель, но сколько его будет, непонятно. Но если будет внутренняя работа какая-то большая проведена, то можно сделать классную вещь", – считает Сергей Светлаков.
В первом выпуске "Шоу Воли", помимо знаменитого юмориста, также появились: комики Илья Соболев и Гарик Харламов и рэпер Баста (Василий Вакуленко).
Зрители неоднозначно отреагировали на авторское шоу Павла Воли. В комментариях под видео с первым выпуском они оставили
много негативных записей, назвав проект "скучным" и с большим количеством "недоработок".
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