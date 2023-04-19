https://ria.ru/20230419/volya-1866354681.html

Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта"

Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 19.04.2023

Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта"

Актер Сергей Светлаков рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового шоу Павла Воли и его сравнения с передачей "Вечерний Ургант". РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:47

2023-04-19T15:47

2023-04-19T15:47

шоубиз

сергей светлаков

павел воля

иван ургант

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866365674_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_2eb7377a14c06383a345a63c1a0fdaca.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Актер Сергей Светлаков рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового шоу Павла Воли и его сравнения с передачей "Вечерний Ургант". Светлаков отметил, что не стал бы проводить параллель между двумя проектами, как это делают многие телезрители и журналисты. Он также добавил, что знаком с новым шоу Павла Воли, вышедшее 16 апреля на ТНТ, и даже обсудил его с ним. Так совпало, что в этот же день свое 45-летие отмечал Иван Ургант. В первом выпуске "Шоу Воли", помимо знаменитого юмориста, также появились: комики Илья Соболев и Гарик Харламов и рэпер Баста (Василий Вакуленко). Зрители неоднозначно отреагировали на авторское шоу Павла Воли. В комментариях под видео с первым выпуском они оставили много негативных записей, назвав проект "скучным" и с большим количеством "недоработок".

https://ria.ru/20230412/urgant-1864896749.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей светлаков, павел воля, иван ургант, знаменитости, шоу-бизнес