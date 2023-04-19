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Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной

Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной - РИА Новости, 19.04.2023

Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной

Поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, а также... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T23:59

2023-04-19T23:59

2023-04-19T23:59

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, а также сопровождающим журналистам возмутительна и показывает двойные стандарты Вашингтона, заявил посол РФ Анатолий Антонов. Посол добавил, что "невыдача виз журналистам красноречиво иллюстрирует американские двойные стандарты".

https://ria.ru/20230419/vizy-1866237264.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), вашингтон (штат), анатолий антонов, оон, россия, санкции в отношении россии