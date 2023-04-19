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Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной - РИА Новости, 19.04.2023
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной
Поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, а также... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:59
2023-04-19T23:59
2023-04-19T23:59
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, а также сопровождающим журналистам возмутительна и показывает двойные стандарты Вашингтона, заявил посол РФ Анатолий Антонов. Посол добавил, что "невыдача виз журналистам красноречиво иллюстрирует американские двойные стандарты".
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В мире, США, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, ООН, Россия, Санкции в отношении России
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной
Посол Антонов: невыдача США виз делегации России в ООН показывает двойные стандарты