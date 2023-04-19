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Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной - РИА Новости, 19.04.2023
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23:59 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/vizy-1866488883.html
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной - РИА Новости, 19.04.2023
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной
Поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, а также... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:59
2023-04-19T23:59
в мире
сша
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
анатолий антонов
оон
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, а также сопровождающим журналистам возмутительна и показывает двойные стандарты Вашингтона, заявил посол РФ Анатолий Антонов. Посол добавил, что "невыдача виз журналистам красноречиво иллюстрирует американские двойные стандарты".
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в мире, сша, нью-йорк (город), вашингтон (штат), анатолий антонов, оон, россия, санкции в отношении россии
В мире, США, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, ООН, Россия, Санкции в отношении России
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной

Посол Антонов: невыдача США виз делегации России в ООН показывает двойные стандарты

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Поведение США в ситуации с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющимся в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН, а также сопровождающим журналистам возмутительна и показывает двойные стандарты Вашингтона, заявил посол РФ Анатолий Антонов.
«
"Поведение американцев возмутительно. Налицо пример вопиющего злоупотребления Соединенными Штатами своим положением как страны размещения штаб-квартиры ООН", - говорится в распространенном российской дипмиссией сообщении Антонова.
Посол добавил, что "невыдача виз журналистам красноречиво иллюстрирует американские двойные стандарты".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
США обязаны выдать визы российским журналистам, заявили в МИД
Вчера, 08:53
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Вашингтон (штат)Анатолий АнтоновООНРоссияСанкции в отношении России
 
 
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