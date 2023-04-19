https://ria.ru/20230419/vizy-1866237264.html
США обязаны выдать визы российским журналистам, заявили в МИД
США обязаны выдать визы российским журналистам, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2023
США обязаны выдать визы российским журналистам, заявили в МИД
США обязаны выдать визы журналистам РФ для освещения участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в работе СБ ООН, заявила в эфире радио Sputnik... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:53
2023-04-19T08:53
2023-04-19T09:10
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США обязаны выдать визы журналистам РФ для освещения участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в работе СБ ООН, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."А где же американские визы, которые они обязаны выдать? Обязаны действительно, потому что журналисты едут освещать не американскую жизнь, не американские выборы, на что они тоже имеют право, коль скоро Америка заявляет приверженность свободе слова. Они едут в ООН, а Россия там председательствует и формируется делегация, они входят в состав этой делегации", - сказала представитель МИД.
https://ria.ru/20230419/lavrov-1866206222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
США обязаны выдать визы российским журналистам, заявили в МИД
МИД: США обязаны выдать визы российским журналистам для освещения участия Лаврова в СБ ООН