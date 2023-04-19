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В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию - РИА Новости, 19.04.2023
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13:21 19.04.2023 (обновлено: 13:31 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/vizit-1866306063.html
В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию
В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию - РИА Новости, 19.04.2023
В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию
Визит главы минобороны КНР Ли Шанфу в Россию демонстрирует углубление взаимного доверия между странами, заявил в среду официальный представитель оборонного... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:21
2023-04-19T13:31
китай
россия
в мире
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ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Визит главы минобороны КНР Ли Шанфу в Россию демонстрирует углубление взаимного доверия между странами, заявил в среду официальный представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй."Министр обороны Ли Шанфу с 16 по 19 апреля по приглашению находился в России, он провел искренние и дружественные встречи и переговоры с российскими государственными и военными руководителями, было достигнуто много договоренностей и богатых результатов", - сказал Тань Кэфэй, слова которого приводит министерство обороны Китая.Этот визит, отметил он, показывает "углубление унаследованного доверия между странами и независимое сотрудничество между армиями двух стран"."(Визит) отражает стремление современной китайской армии к миру, а также к выходу на мировую арену", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230418/kitay-1866036710.html
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китай, россия, в мире
Китай, Россия, В мире
В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию

Минобороны КНР: визит главы ведомства в Россию говорит об углублении доверия стран

© Фото : Минобороны РоссииВоенная делегация из Китая во время посещения Военной академии Генерального штаба ВС РФ
Военная делегация из Китая во время посещения Военной академии Генерального штаба ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Минобороны России
Военная делегация из Китая во время посещения Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Визит главы минобороны КНР Ли Шанфу в Россию демонстрирует углубление взаимного доверия между странами, заявил в среду официальный представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй.
"Министр обороны Ли Шанфу с 16 по 19 апреля по приглашению находился в России, он провел искренние и дружественные встречи и переговоры с российскими государственными и военными руководителями, было достигнуто много договоренностей и богатых результатов", - сказал Тань Кэфэй, слова которого приводит министерство обороны Китая.
Этот визит, отметил он, показывает "углубление унаследованного доверия между странами и независимое сотрудничество между армиями двух стран".
"(Визит) отражает стремление современной китайской армии к миру, а также к выходу на мировую арену", - подчеркнул он.
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