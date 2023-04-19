https://ria.ru/20230419/vizit-1866306063.html
В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию
В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию - РИА Новости, 19.04.2023
В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию
Визит главы минобороны КНР Ли Шанфу в Россию демонстрирует углубление взаимного доверия между странами, заявил в среду официальный представитель оборонного... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:21
2023-04-19T13:21
2023-04-19T13:31
китай
россия
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ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Визит главы минобороны КНР Ли Шанфу в Россию демонстрирует углубление взаимного доверия между странами, заявил в среду официальный представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй."Министр обороны Ли Шанфу с 16 по 19 апреля по приглашению находился в России, он провел искренние и дружественные встречи и переговоры с российскими государственными и военными руководителями, было достигнуто много договоренностей и богатых результатов", - сказал Тань Кэфэй, слова которого приводит министерство обороны Китая.Этот визит, отметил он, показывает "углубление унаследованного доверия между странами и независимое сотрудничество между армиями двух стран"."(Визит) отражает стремление современной китайской армии к миру, а также к выходу на мировую арену", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230418/kitay-1866036710.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире
В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию
Минобороны КНР: визит главы ведомства в Россию говорит об углублении доверия стран
ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Визит главы минобороны КНР Ли Шанфу в Россию демонстрирует углубление взаимного доверия между странами, заявил в среду официальный представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй.
"Министр обороны Ли Шанфу с 16 по 19 апреля по приглашению находился в России, он провел искренние и дружественные встречи и переговоры с российскими государственными и военными руководителями, было достигнуто много договоренностей и богатых результатов", - сказал Тань Кэфэй, слова которого приводит министерство обороны Китая.
Этот визит, отметил он, показывает "углубление унаследованного доверия между странами и независимое сотрудничество между армиями двух стран".
"(Визит) отражает стремление современной китайской армии к миру, а также к выходу на мировую арену", - подчеркнул он.
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