https://ria.ru/20230419/vizit-1866306063.html

В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию

В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию - РИА Новости, 19.04.2023

В Минобороны КНР прокомментировали визит главы ведомства в Россию

Визит главы минобороны КНР Ли Шанфу в Россию демонстрирует углубление взаимного доверия между странами, заявил в среду официальный представитель оборонного... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:21

2023-04-19T13:21

2023-04-19T13:31

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ПЕКИН, 19 апр - РИА Новости. Визит главы минобороны КНР Ли Шанфу в Россию демонстрирует углубление взаимного доверия между странами, заявил в среду официальный представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй."Министр обороны Ли Шанфу с 16 по 19 апреля по приглашению находился в России, он провел искренние и дружественные встречи и переговоры с российскими государственными и военными руководителями, было достигнуто много договоренностей и богатых результатов", - сказал Тань Кэфэй, слова которого приводит министерство обороны Китая.Этот визит, отметил он, показывает "углубление унаследованного доверия между странами и независимое сотрудничество между армиями двух стран"."(Визит) отражает стремление современной китайской армии к миру, а также к выходу на мировую арену", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230418/kitay-1866036710.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, в мире