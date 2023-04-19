https://ria.ru/20230419/vikipediya-1866403034.html
"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов
"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов - РИА Новости, 19.04.2023
"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов
Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, в частности, фейки об СВО, материалы экстремистских организаций, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:12
2023-04-19T17:12
2023-04-19T17:12
технологии
россия
wikipedia
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, в частности, фейки об СВО, материалы экстремистских организаций, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Всего на данный момент Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, по которым Роскомнадзор направил около 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации", - говорится в ответе на запрос. Отмечается, что до сих пор остаются неудаленными материалы: фейки о ходе специальной военной операции, информация, дискредитирующая Вооруженные Силы России; материалы, содержащие способы употребления наркотических средств; материалы экстремистских организаций и содержащие оправдание экстремистской и террористической деятельности; суицидальный и иной запрещённый контент.
https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862876938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов
Роскомнадзор заявил, что "Википедия" не удалила 137 противоправных материалов