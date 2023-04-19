https://ria.ru/20230419/vikipediya-1866403034.html

"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов

"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов - РИА Новости, 19.04.2023

"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов

Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, в частности, фейки об СВО, материалы экстремистских организаций, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:12

2023-04-19T17:12

2023-04-19T17:12

технологии

россия

wikipedia

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, в частности, фейки об СВО, материалы экстремистских организаций, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Всего на данный момент Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, по которым Роскомнадзор направил около 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации", - говорится в ответе на запрос. Отмечается, что до сих пор остаются неудаленными материалы: фейки о ходе специальной военной операции, информация, дискредитирующая Вооруженные Силы России; материалы, содержащие способы употребления наркотических средств; материалы экстремистских организаций и содержащие оправдание экстремистской и террористической деятельности; суицидальный и иной запрещённый контент.

https://ria.ru/20230404/vikipediya-1862876938.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)