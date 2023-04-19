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"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов - РИА Новости, 19.04.2023
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17:12 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/vikipediya-1866403034.html
"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов
"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов - РИА Новости, 19.04.2023
"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов
Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, в частности, фейки об СВО, материалы экстремистских организаций, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:12
2023-04-19T17:12
технологии
россия
wikipedia
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, в частности, фейки об СВО, материалы экстремистских организаций, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Всего на данный момент Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, по которым Роскомнадзор направил около 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации", - говорится в ответе на запрос. Отмечается, что до сих пор остаются неудаленными материалы: фейки о ходе специальной военной операции, информация, дискредитирующая Вооруженные Силы России; материалы, содержащие способы употребления наркотических средств; материалы экстремистских организаций и содержащие оправдание экстремистской и террористической деятельности; суицидальный и иной запрещённый контент.
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Кирилл Волков
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РИА Новости
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60
технологии, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Википедия" не удалила 137 противоправных материалов

Роскомнадзор заявил, что "Википедия" не удалила 137 противоправных материалов

CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaЛоготип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, в частности, фейки об СВО, материалы экстремистских организаций, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Всего на данный момент Wikipedia не удалила 137 противоправных материалов, по которым Роскомнадзор направил около 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что до сих пор остаются неудаленными материалы: фейки о ходе специальной военной операции, информация, дискредитирующая Вооруженные Силы России; материалы, содержащие способы употребления наркотических средств; материалы экстремистских организаций и содержащие оправдание экстремистской и террористической деятельности; суицидальный и иной запрещённый контент.
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В Кремле прокомментировали призывы закрыть "Википедию"
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ТехнологииРоссияWikipediaФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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