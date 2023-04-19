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Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН - РИА Новости, 19.04.2023
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23:46 19.04.2023 (обновлено: 23:54 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/vezd-1866487935.html
Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН
Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН - РИА Новости, 19.04.2023
Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН
Посол РФ в США Анатолий Антонов потребовал от американских властей незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным членам российской делегации для... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:46
2023-04-19T23:54
россия
сша
оон
в мире
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов потребовал от американских властей незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН.Дипломат также предложил американской общественности обратить внимание на несоблюдение властями США "базовых международных обязательств и элементарных норм дипломатической практики".
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россия, сша, оон, в мире, анатолий антонов, вашингтон (штат)
Россия, США, ООН, В мире, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат)
Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН

Посол Антонов призвал США незамедлительно разрешить въезд всем членам делегации в ООН

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов потребовал от американских властей незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН.
«
"Еще раз призываем Вашингтон прекратить создавать искусственные препятствия и требуем незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным российской стороной участникам", - говорится в распространенном российской дипмиссией сообщении Антонова.
Дипломат также предложил американской общественности обратить внимание на несоблюдение властями США "базовых международных обязательств и элементарных норм дипломатической практики".
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РоссияСШАООНВ миреАнатолий АнтоновВашингтон (штат)
 
 
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