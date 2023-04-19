https://ria.ru/20230419/vezd-1866487935.html

Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН

Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН - РИА Новости, 19.04.2023

Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН

Посол РФ в США Анатолий Антонов потребовал от американских властей незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным членам российской делегации для... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T23:46

2023-04-19T23:46

2023-04-19T23:54

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов потребовал от американских властей незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН.Дипломат также предложил американской общественности обратить внимание на несоблюдение властями США "базовых международных обязательств и элементарных норм дипломатической практики".

https://ria.ru/20230419/sanktsii-1866382862.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, оон, в мире, анатолий антонов, вашингтон (штат)