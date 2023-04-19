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Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН
Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН - РИА Новости, 19.04.2023
Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН
Посол РФ в США Анатолий Антонов потребовал от американских властей незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным членам российской делегации для... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:46
2023-04-19T23:46
2023-04-19T23:54
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов потребовал от американских властей незамедлительно оформить разрешения на въезд всем заявленным членам российской делегации для участия в мероприятиях ООН.Дипломат также предложил американской общественности обратить внимание на несоблюдение властями США "базовых международных обязательств и элементарных норм дипломатической практики".
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россия, сша, оон, в мире, анатолий антонов, вашингтон (штат)
Россия, США, ООН, В мире, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат)
Россия призвала США разрешить въезд всем членам делегации в ООН
Посол Антонов призвал США незамедлительно разрешить въезд всем членам делегации в ООН