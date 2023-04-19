https://ria.ru/20230419/venesuela-1866267583.html

Лавров выразил поддержку правительству Венесуэлы по стабилизации ситуации

Лавров выразил поддержку правительству Венесуэлы по стабилизации ситуации - РИА Новости, 19.04.2023

Лавров выразил поддержку правительству Венесуэлы по стабилизации ситуации

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу выразил поддержку усилий правительства Николаса Мадуро по стабилизации внутренней ситуации, говорится в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:25

2023-04-19T11:25

2023-04-19T12:13

в мире

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венесуэла

николас мадуро

сергей лавров

хуан гуаидо

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу выразил поддержку усилий правительства Николаса Мадуро по стабилизации внутренней ситуации, говорится в сообщении МИД РФ. "В рамках визита, прошедшего в традиционно дружественной атмосфере, глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, провел обстоятельные переговоры с исполнительным вице-президентом Делси Родригес и министром иностранных дел Иваном Хилем", - сообщил МИД РФ по итогам визита. Подчеркнуто взаимное удовлетворение динамичным развитием политического диалога и практического сотрудничества в русле отношений стратегического партнерства. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую плотную координацию подходов на многосторонних площадках, включая взаимодействие в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН "в интересах обеспечения верховенства международного права, формирования более справедливого полицентричного мироустройства, поддержания глобальной стабильности и безопасности". "Стороны решительно осудили практику применения односторонних ограничительных мер как инструмента давления на суверенные государства, фактора дестабилизации международной обстановки. С российской стороны выражена неизменная поддержка усилий правительства Мадуро по стабилизации внутренней ситуации", - сообщили в МИД РФ. В ходе протестов 2019 года глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства, США и ряд других Западных стран заявили о его признании. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В конце 2022 года оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, а сам он покинул пост спикера оппозиционного парламента. Лидеры оппозиции заявляли, что роспуск временного правительства назрел, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.

https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206752.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венесуэла, николас мадуро, сергей лавров, хуан гуаидо, оон, сша