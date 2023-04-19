Лавров выразил поддержку правительству Венесуэлы по стабилизации ситуации
Лавров выразил поддержку правительству Венесуэлы по стабилизации внутренней ситуации
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции в Каракасе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции в Каракасе
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Венесуэлу выразил поддержку усилий правительства Николаса Мадуро по стабилизации внутренней ситуации, говорится в сообщении МИД РФ.
"В рамках визита, прошедшего в традиционно дружественной атмосфере, глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, провел обстоятельные переговоры с исполнительным вице-президентом Делси Родригес и министром иностранных дел Иваном Хилем", - сообщил МИД РФ по итогам визита.
Подчеркнуто взаимное удовлетворение динамичным развитием политического диалога и практического сотрудничества в русле отношений стратегического партнерства. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую плотную координацию подходов на многосторонних площадках, включая взаимодействие в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН "в интересах обеспечения верховенства международного права, формирования более справедливого полицентричного мироустройства, поддержания глобальной стабильности и безопасности".
"Стороны решительно осудили практику применения односторонних ограничительных мер как инструмента давления на суверенные государства, фактора дестабилизации международной обстановки. С российской стороны выражена неизменная поддержка усилий правительства Мадуро по стабилизации внутренней ситуации", - сообщили в МИД РФ.
В ходе протестов 2019 года глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства, США и ряд других Западных стран заявили о его признании. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
В конце 2022 года оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, а сам он покинул пост спикера оппозиционного парламента. Лидеры оппозиции заявляли, что роспуск временного правительства назрел, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.