https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206752.html

Россия и Венесуэла создают систему обмена финансовой информацией

Россия и Венесуэла создают систему обмена финансовой информацией - РИА Новости, 19.04.2023

Россия и Венесуэла создают систему обмена финансовой информацией

Россия и Венесуэла продвинулись в разработке системы обмена финансовыми сообщениями, минуя SWIFT, а также занимаются внедрением российской платежной системы... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T00:16

2023-04-19T00:16

2023-04-19T00:16

сергей лавров

swift

делси родригес

николас мадуро

латинская америка

россия

венесуэла

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МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Россия и Венесуэла продвинулись в разработке системы обмена финансовыми сообщениями, минуя SWIFT, а также занимаются внедрением российской платежной системы "Мир" в южноамериканской стране, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По словам венесуэльского министра, Россия и Венесуэла по итогам его встречи с Лавровым договорились двигаться вперед во всех направлениях двустороннего и международного сотрудничества, "особенно в аспектах энергетики, которые очень важны, финансах, авиационном и морском транспорте и торговле". Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщал ранее МИД РФ. В Каракасе у Лаврова помимо переговоров с венесуэльским коллегой Хилем запланированы встречи с исполнительным вице-президентом республики Делси Родригес и президентом Николасом Мадуро.

https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206625.html

латинская америка

россия

венесуэла

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сергей лавров, swift, делси родригес, николас мадуро, латинская америка, россия, венесуэла