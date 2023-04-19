Россия и Венесуэла создают систему обмена финансовой информацией
Глава МИД Лавров: Россия и Венесуэла создают систему обмена финансовой информацией
Вид на Каракас. Архивное фото
МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Россия и Венесуэла продвинулись в разработке системы обмена финансовыми сообщениями, минуя SWIFT, а также занимаются внедрением российской платежной системы "Мир" в южноамериканской стране, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
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"Хорошие новости для венесуэльских производителей сельскохозяйственной продукции в аспектах, связанных с регулированием экспорта и импорта продуктов питания, и также мы наблюдаем прогресс с точки зрения системы обмена финансовой информацией. Она создается и является альтернативой международной компании SWIFT. Над этим работают два центральных банка, а также над картой "Мир", которая позволит российским туристам рассчитываться в Венесуэле напрямую, минуя крупные транснациональные корпорации", - сказал министр в ходе совместного брифинга, который транслировал МИД южноамериканской страны.
По словам венесуэльского министра, Россия и Венесуэла по итогам его встречи с Лавровым договорились двигаться вперед во всех направлениях двустороннего и международного сотрудничества, "особенно в аспектах энергетики, которые очень важны, финансах, авиационном и морском транспорте и торговле".
Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой он посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщал ранее МИД РФ. В Каракасе у Лаврова помимо переговоров с венесуэльским коллегой Хилем запланированы встречи с исполнительным вице-президентом республики Делси Родригес и президентом Николасом Мадуро.