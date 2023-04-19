https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206349.html

Россия сделает все для независимости Венесуэлы от США, заявил Лавров

Россия сделает все для независимости Венесуэлы от США, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2023

Россия сделает все для независимости Венесуэлы от США, заявил Лавров

Россия будет способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее зависимой от прихотей и геополитических игр США, ей пригодится российский... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T00:09

2023-04-19T00:09

2023-04-19T00:09

сергей лавров

россия

венесуэла

сша

в мире

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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Россия будет способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее зависимой от прихотей и геополитических игр США, ей пригодится российский опыт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой от прихотей и геополитических игр США либо каких-то других игроков из западного лагеря. И я убежден, что пригодится венесуэльским друзьям и наш опыт, потому что по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира, и опыт мы накапливаем быстро", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с венесуэльским коллегой.

https://ria.ru/20230419/lavrov-1866206222.html

россия

венесуэла

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сергей лавров, россия, венесуэла, сша, в мире