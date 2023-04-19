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Россия сделает все для независимости Венесуэлы от США, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2023
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00:09 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/venesuela-1866206349.html
Россия сделает все для независимости Венесуэлы от США, заявил Лавров
Россия сделает все для независимости Венесуэлы от США, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2023
Россия сделает все для независимости Венесуэлы от США, заявил Лавров
Россия будет способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее зависимой от прихотей и геополитических игр США, ей пригодится российский... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T00:09
2023-04-19T00:09
сергей лавров
россия
венесуэла
сша
в мире
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Россия будет способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее зависимой от прихотей и геополитических игр США, ей пригодится российский опыт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой от прихотей и геополитических игр США либо каких-то других игроков из западного лагеря. И я убежден, что пригодится венесуэльским друзьям и наш опыт, потому что по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира, и опыт мы накапливаем быстро", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с венесуэльским коллегой.
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сергей лавров, россия, венесуэла, сша, в мире
Сергей Лавров, Россия, Венесуэла, США, В мире
Россия сделает все для независимости Венесуэлы от США, заявил Лавров

Лавров: Россия будет делать все, чтобы экономика Венесуэлы не зависела от прихотей США

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Россия будет способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее зависимой от прихотей и геополитических игр США, ей пригодится российский опыт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэлы становилась все менее и менее зависимой от прихотей и геополитических игр США либо каких-то других игроков из западного лагеря. И я убежден, что пригодится венесуэльским друзьям и наш опыт, потому что по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира, и опыт мы накапливаем быстро", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с венесуэльским коллегой.
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Сергей ЛавровРоссияВенесуэлаСШАВ мире
 
 
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