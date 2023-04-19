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США заверили Израиль, что принимают меры для предотвращения новых утечек
США заверили Израиль, что принимают меры для предотвращения новых утечек - РИА Новости, 19.04.2023
США заверили Израиль, что принимают меры для предотвращения новых утечек
- Министр обороны США Ллойд Остин заверил министра обороны Израиля Йоава Галланта, что администрация Байдена принимает меры для предотвращения дальнейших утечек РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T20:24
2023-04-19T20:24
2023-04-19T20:24
в мире
сша
министерство обороны сша
биньямин нетаньяху
израиль
тель-авив
ллойд остин
утечка материалов пентагона
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 апр - Министр обороны США Ллойд Остин заверил министра обороны Израиля Йоава Галланта, что администрация Байдена принимает меры для предотвращения дальнейших утечек засекреченных документов Петагона, сообщает израильский портал Walla со ссылкой на израильских дипломатов. Согласно информации издания, израильские официальные лица "в основном выслушали объяснения своих американских коллег, а также выразили обеспокоенность по поводу самой утечки". Телефонный разговор, который не анонсировался ни Пентагоном, ни министерством обороны Израиля, состоялся по защищенной линии в прошлый четверг, пишет Walla. Ранее в апреле в результате масштабной утечки секретных документов Пентагона в американских СМИ появились публикации, где рассматривались сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил тогда, что его правительство не принимало никаких решений о поставках летальных вооружений Киеву и продолжает ограничиваться отправкой гуманитарной помощи.
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в мире, сша, министерство обороны сша, биньямин нетаньяху, израиль, тель-авив, ллойд остин, утечка материалов пентагона
В мире, США, Министерство обороны США, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Тель-Авив, Ллойд Остин, Утечка материалов Пентагона
США заверили Израиль, что принимают меры для предотвращения новых утечек
Walla: США заверили Израиль, что принимают меры для предотвращения новых утечек данных