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Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам
Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам - РИА Новости, 19.04.2023
Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам
Президент России Владимир Путин призвал правительство подумать над возможностью возмещения новым регионам РФ ущерба, возникающего в связи со сложной ситуацией. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:33
2023-04-19T18:33
2023-04-19T18:33
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство подумать над возможностью возмещения новым регионам РФ ущерба, возникающего в связи со сложной ситуацией. "Ситуация в некоторых районах сложная, там есть вопросы, связанные с криминальными проявлениями. Там правоохранители работают в этом направлении, все более активно и результативно, но если возникают вопросы, связанные с погашением ущерба, то тоже прошу ваши министерства над этим подумать и сделать соответствующие предложения", - сказал он на совещании с членами кабмина.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам
Путин призвал правительство подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство подумать над возможностью возмещения новым регионам РФ ущерба, возникающего в связи со сложной ситуацией.
"Ситуация в некоторых районах сложная, там есть вопросы, связанные с криминальными проявлениями. Там правоохранители работают в этом направлении, все более активно и результативно, но если возникают вопросы, связанные с погашением ущерба, то тоже прошу ваши министерства над этим подумать и сделать соответствующие предложения", - сказал он на совещании с членами кабмина.
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