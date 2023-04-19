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Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам - РИА Новости, 19.04.2023
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18:33 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/uscherb-1866435950.html
Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам
Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам - РИА Новости, 19.04.2023
Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам
Президент России Владимир Путин призвал правительство подумать над возможностью возмещения новым регионам РФ ущерба, возникающего в связи со сложной ситуацией. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:33
2023-04-19T18:33
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство подумать над возможностью возмещения новым регионам РФ ущерба, возникающего в связи со сложной ситуацией. "Ситуация в некоторых районах сложная, там есть вопросы, связанные с криминальными проявлениями. Там правоохранители работают в этом направлении, все более активно и результативно, но если возникают вопросы, связанные с погашением ущерба, то тоже прошу ваши министерства над этим подумать и сделать соответствующие предложения", - сказал он на совещании с членами кабмина.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам

Путин призвал правительство подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство подумать над возможностью возмещения новым регионам РФ ущерба, возникающего в связи со сложной ситуацией.
"Ситуация в некоторых районах сложная, там есть вопросы, связанные с криминальными проявлениями. Там правоохранители работают в этом направлении, все более активно и результативно, но если возникают вопросы, связанные с погашением ущерба, то тоже прошу ваши министерства над этим подумать и сделать соответствующие предложения", - сказал он на совещании с членами кабмина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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