https://ria.ru/20230419/uscherb-1866435950.html

Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам

Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам - РИА Новости, 19.04.2023

Путин призвал подумать над возможностью возмещения ущерба новым регионам

Президент России Владимир Путин призвал правительство подумать над возможностью возмещения новым регионам РФ ущерба, возникающего в связи со сложной ситуацией. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:33

2023-04-19T18:33

2023-04-19T18:33

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство подумать над возможностью возмещения новым регионам РФ ущерба, возникающего в связи со сложной ситуацией. "Ситуация в некоторых районах сложная, там есть вопросы, связанные с криминальными проявлениями. Там правоохранители работают в этом направлении, все более активно и результативно, но если возникают вопросы, связанные с погашением ущерба, то тоже прошу ваши министерства над этим подумать и сделать соответствующие предложения", - сказал он на совещании с членами кабмина.

https://ria.ru/20230419/pomosch-1866430437.html

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россия, владимир путин, экономика