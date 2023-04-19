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Американского разведчика разозлили слова о ядерном ударе по Украине
Американского разведчика разозлили слова о ядерном ударе по Украине - РИА Новости, 19.04.2023
Американского разведчика разозлили слова о ядерном ударе по Украине
России нет необходимости наносить ядерный удар по Украине, поскольку она способна справиться с ВСУ с помощью обычных вооружений, заявил офицер разведки морской... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:23
2023-04-19T23:23
2023-04-19T23:39
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. России нет необходимости наносить ядерный удар по Украине, поскольку она способна справиться с ВСУ с помощью обычных вооружений, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Так, военному задали вопрос, сможет ли Москва отреагировать иначе, кроме как нанести ядерный удар в случае полной мобилизации на Украине.По мнению Риттера, киевский режим просто не сможет увеличить численность ВСУ из-за нехватки ресурсов для их оснащения. У Украины ничего осталось, поэтому сама идея о наращивании сил звучит абсурдно, подытожил бывший разведчик.
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в мире, украина, москва, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, США
Американского разведчика разозлили слова о ядерном ударе по Украине
Экс-разведчик Риттер заявил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия на Украине