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Американского разведчика разозлили слова о ядерном ударе по Украине - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 19.04.2023 (обновлено: 23:39 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866486084.html
Американского разведчика разозлили слова о ядерном ударе по Украине
Американского разведчика разозлили слова о ядерном ударе по Украине - РИА Новости, 19.04.2023
Американского разведчика разозлили слова о ядерном ударе по Украине
России нет необходимости наносить ядерный удар по Украине, поскольку она способна справиться с ВСУ с помощью обычных вооружений, заявил офицер разведки морской... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:23
2023-04-19T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
россия
скотт риттер
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. России нет необходимости наносить ядерный удар по Украине, поскольку она способна справиться с ВСУ с помощью обычных вооружений, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Так, военному задали вопрос, сможет ли Москва отреагировать иначе, кроме как нанести ядерный удар в случае полной мобилизации на Украине.По мнению Риттера, киевский режим просто не сможет увеличить численность ВСУ из-за нехватки ресурсов для их оснащения. У Украины ничего осталось, поэтому сама идея о наращивании сил звучит абсурдно, подытожил бывший разведчик.
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в мире, украина, москва, россия, скотт риттер, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, США
Американского разведчика разозлили слова о ядерном ударе по Украине

Экс-разведчик Риттер заявил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия на Украине

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. России нет необходимости наносить ядерный удар по Украине, поскольку она способна справиться с ВСУ с помощью обычных вооружений, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Так, военному задали вопрос, сможет ли Москва отреагировать иначе, кроме как нанести ядерный удар в случае полной мобилизации на Украине.
«
"Россия не будет применять ядерное оружие. Я не понимаю, почему люди никак не могут этого понять", — ответил он.
По мнению Риттера, киевский режим просто не сможет увеличить численность ВСУ из-за нехватки ресурсов для их оснащения. У Украины ничего осталось, поэтому сама идея о наращивании сил звучит абсурдно, подытожил бывший разведчик.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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