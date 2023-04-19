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"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 19.04.2023 (обновлено: 19:52 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866448353.html
"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины
"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины - РИА Новости, 19.04.2023
"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины
Киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским разрушает страну изнутри, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:13
2023-04-19T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским разрушает страну изнутри, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, киевское руководство не справляется со своими обязанностями и "занимается чем угодно, только не реальным делом". Такая некомпетентность связана с тем, что многие находящиеся у власти политики не имеют достаточно опыта, считает Соскин.Спикер также обратил внимание, что наиболее острые проблемы Украина испытывает в области экономики и финансов: происходит разрушение народно-хозяйственного комплекса, предпринимательской активности и бизнеса.
https://ria.ru/20230419/vybor-1866335275.html
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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма
"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины

Экс-советник Кучмы Соскин предупредил о неминуемом крахе Украины из-за действий Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Киево-Печерской лавры на фоне украинского государственного флага и монумента "Родина-мать" в Киеве
Крест монастырского комплекса Киево-Печерской лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Киево-Печерской лавры на фоне украинского государственного флага и монумента "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским разрушает страну изнутри, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Это, по сути, крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушение всей системы государства и общества", — подчеркнул он.

По словам эксперта, киевское руководство не справляется со своими обязанностями и "занимается чем угодно, только не реальным делом". Такая некомпетентность связана с тем, что многие находящиеся у власти политики не имеют достаточно опыта, считает Соскин.
Спикер также обратил внимание, что наиболее острые проблемы Украина испытывает в области экономики и финансов: происходит разрушение народно-хозяйственного комплекса, предпринимательской активности и бизнеса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевОлег СоскинВладимир ЗеленскийЛеонид Кучма
 
 
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