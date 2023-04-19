https://ria.ru/20230419/ukraina-1866448353.html

"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины

"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины - РИА Новости, 19.04.2023

"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины

Киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским разрушает страну изнутри, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:13

2023-04-19T19:13

2023-04-19T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

олег соскин

владимир зеленский

леонид кучма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:39:2881:1660_1920x0_80_0_0_aaa636f6d88cbdd46902a65547b3a3b8.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским разрушает страну изнутри, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, киевское руководство не справляется со своими обязанностями и "занимается чем угодно, только не реальным делом". Такая некомпетентность связана с тем, что многие находящиеся у власти политики не имеют достаточно опыта, считает Соскин.Спикер также обратил внимание, что наиболее острые проблемы Украина испытывает в области экономики и финансов: происходит разрушение народно-хозяйственного комплекса, предпринимательской активности и бизнеса.

https://ria.ru/20230419/vybor-1866335275.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма