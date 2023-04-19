https://ria.ru/20230419/ukraina-1866448353.html
"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины
"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины - РИА Новости, 19.04.2023
"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины
Киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским разрушает страну изнутри, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:13
2023-04-19T19:13
2023-04-19T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:39:2881:1660_1920x0_80_0_0_aaa636f6d88cbdd46902a65547b3a3b8.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киевский режим во главе с президентом Владимиром Зеленским разрушает страну изнутри, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, киевское руководство не справляется со своими обязанностями и "занимается чем угодно, только не реальным делом". Такая некомпетентность связана с тем, что многие находящиеся у власти политики не имеют достаточно опыта, считает Соскин.Спикер также обратил внимание, что наиболее острые проблемы Украина испытывает в области экономики и финансов: происходит разрушение народно-хозяйственного комплекса, предпринимательской активности и бизнеса.
https://ria.ru/20230419/vybor-1866335275.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855123648_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9d47e1722401a42d4cdd80ccbd680522.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма
"Это крах". В Киеве пришли в ужас из-за скорого конца Украины
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил о неминуемом крахе Украины из-за действий Зеленского