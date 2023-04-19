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Экс-депутата Рады обвинили в поддержке России из-за раздачи листовок - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 19.04.2023
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Экс-депутата Рады обвинили в поддержке России из-за раздачи листовок
Экс-депутата Рады обвинили в поддержке России из-за раздачи листовок - РИА Новости, 19.04.2023
Экс-депутата Рады обвинили в поддержке России из-за раздачи листовок
Бывшему депутату Верховной рады Украины предъявили обвинения в поддержке России из-за раздачи листовок, сообщили в среду в офисе генерального прокурора Украины. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:05
2023-04-19T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
генеральная прокуратура украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бывшему депутату Верховной рады Украины предъявили обвинения в поддержке России из-за раздачи листовок, сообщили в среду в офисе генерального прокурора Украины. "Он изготовлял агитационные листовки в поддержку России и распечатывал их дома на собственном принтере. После этого бывший депутат распространял их в Харьковском районе среди местных жителей", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Бывшему депутату, имя которого не называется, предъявили обвинения в "оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". По данным Службы безопасности Украины, он был депутатом третьего созыва, который длился с 1998 по 2002 год, от Коммунистической партии Украины. Владимир Зеленский 14 мая 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. Позже по решению суда на Украине были запрещены ряд партий, в том числе "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-депутата Рады обвинили в поддержке России из-за раздачи листовок

Генпрокуратура Украины обвинила экс-депутата Рады в поддержке России из-за печати листовок

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Бывшему депутату Верховной рады Украины предъявили обвинения в поддержке России из-за раздачи листовок, сообщили в среду в офисе генерального прокурора Украины.
"Он изготовлял агитационные листовки в поддержку России и распечатывал их дома на собственном принтере. После этого бывший депутат распространял их в Харьковском районе среди местных жителей", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Бывшему депутату, имя которого не называется, предъявили обвинения в "оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". По данным Службы безопасности Украины, он был депутатом третьего созыва, который длился с 1998 по 2002 год, от Коммунистической партии Украины.
Владимир Зеленский 14 мая 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. Позже по решению суда на Украине были запрещены ряд партий, в том числе "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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