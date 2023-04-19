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В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных
В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных - РИА Новости, 19.04.2023
В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных
Задержан пособник украинских военных, собиравший информацию об учителях школ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:40
2023-04-19T11:40
2023-04-19T11:40
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Задержан пособник украинских военных, собиравший информацию об учителях школ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Росгвардии. По данным ведомства, подозреваемого задержали в ходе "специального адресного мероприятия" в Запорожской области. "При досмотре его дома были обнаружены носители с персональными данными сотрудников образовательных учреждений. Также найдены планшеты, незадолго до этого похищенные из местной школы", - говорится в релизе. В Росгвардии добавили, что с подозреваемым работают силовики. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864750704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных
Росгвардия задержала в Запорожской области пособника Киева за сбор данных об учителях