https://ria.ru/20230419/ukraina-1866271465.html

В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных

В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных - РИА Новости, 19.04.2023

В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных

Задержан пособник украинских военных, собиравший информацию об учителях школ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:40

2023-04-19T11:40

2023-04-19T11:40

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Задержан пособник украинских военных, собиравший информацию об учителях школ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Росгвардии. По данным ведомства, подозреваемого задержали в ходе "специального адресного мероприятия" в Запорожской области. "При досмотре его дома были обнаружены носители с персональными данными сотрудников образовательных учреждений. Также найдены планшеты, незадолго до этого похищенные из местной школы", - говорится в релизе. В Росгвардии добавили, что с подозреваемым работают силовики. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.

https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864750704.html

запорожская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, ситуация в днр и лнр