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В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866271465.html
В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных
В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных - РИА Новости, 19.04.2023
В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных
Задержан пособник украинских военных, собиравший информацию об учителях школ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:40
2023-04-19T11:40
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Задержан пособник украинских военных, собиравший информацию об учителях школ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Росгвардии. По данным ведомства, подозреваемого задержали в ходе "специального адресного мероприятия" в Запорожской области. "При досмотре его дома были обнаружены носители с персональными данными сотрудников образовательных учреждений. Также найдены планшеты, незадолго до этого похищенные из местной школы", - говорится в релизе. В Росгвардии добавили, что с подозреваемым работают силовики. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
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безопасность, запорожская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области задержали украинского пособника за сбор данных

Росгвардия задержала в Запорожской области пособника Киева за сбор данных об учителях

© РИА НовостиСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Задержан пособник украинских военных, собиравший информацию об учителях школ в Запорожской области, сообщила пресс-служба Росгвардии.
По данным ведомства, подозреваемого задержали в ходе "специального адресного мероприятия" в Запорожской области.
"При досмотре его дома были обнаружены носители с персональными данными сотрудников образовательных учреждений. Также найдены планшеты, незадолго до этого похищенные из местной школы", - говорится в релизе. В Росгвардии добавили, что с подозреваемым работают силовики.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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