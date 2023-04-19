https://ria.ru/20230419/ukraina-1866236970.html

Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине через год

Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине через год - РИА Новости, 19.04.2023

Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине через год

Конфликт на Украине, скорее всего, продолжится в следующем году, цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллеса газета The New York Times. "Я... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:48

2023-04-19T08:48

2023-04-19T08:54

специальная военная операция на украине

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бен уоллес

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине, скорее всего, продолжится в следующем году, цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллеса газета The New York Times. "Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет", — сказал он. Уоллес выразил уверенность в запланированном контрнаступлении ВСУ, но дал понять, что конфликт продолжится в следующем году.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева.

https://ria.ru/20230419/prichernomore-1866223705.html

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в мире, украина, великобритания, россия, бен уоллес, вооруженные силы украины