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Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине через год - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 19.04.2023 (обновлено: 08:54 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866236970.html
Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине через год
Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине через год - РИА Новости, 19.04.2023
Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине через год
Конфликт на Украине, скорее всего, продолжится в следующем году, цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллеса газета The New York Times. "Я... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T08:48
2023-04-19T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
бен уоллес
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине, скорее всего, продолжится в следующем году, цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллеса газета The New York Times. "Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет", — сказал он. Уоллес выразил уверенность в запланированном контрнаступлении ВСУ, но дал понять, что конфликт продолжится в следующем году.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева.
https://ria.ru/20230419/prichernomore-1866223705.html
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в мире, украина, великобритания, россия, бен уоллес, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Бен Уоллес, Вооруженные силы Украины
Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине через год

Министр обороны Британии Бен Уоллес: конфликт на Украине продолжится в 2024 году

© AP Photo / Hannibal HanschkeМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине, скорее всего, продолжится в следующем году, цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллеса газета The New York Times.

"Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет", — сказал он.

Уоллес выразил уверенность в запланированном контрнаступлении ВСУ, но дал понять, что конфликт продолжится в следующем году.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияБен УоллесВооруженные силы Украины
 
 
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