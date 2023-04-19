Уоллес оценил вероятность продолжения конфликта на Украине через год
Министр обороны Британии Бен Уоллес: конфликт на Украине продолжится в 2024 году
© AP Photo / Hannibal HanschkeМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине, скорее всего, продолжится в следующем году, цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллеса газета The New York Times.
"Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет", — сказал он.
Уоллес выразил уверенность в запланированном контрнаступлении ВСУ, но дал понять, что конфликт продолжится в следующем году.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева.
"Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет", — сказал он.
Уоллес выразил уверенность в запланированном контрнаступлении ВСУ, но дал понять, что конфликт продолжится в следующем году.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева.