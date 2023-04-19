https://ria.ru/20230419/ucheniya-1866367358.html

Войска ПВО Белоруссии отработают на учении прикрытие важных объектов

Войска ПВО Белоруссии отработают на учении прикрытие важных объектов - РИА Новости, 19.04.2023

Войска ПВО Белоруссии отработают на учении прикрытие важных объектов

Одно из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО Белоруссии в ходе учения отработает прикрытие критически важных объектов гражданской... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:36

2023-04-19T15:36

2023-04-19T15:36

белоруссия

безопасность

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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Одно из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО Белоруссии в ходе учения отработает прикрытие критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника, сообщает минобороны республики. "В соответствии с планом подготовки по предназначению с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО проводится тактическое учение", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства. Отмечается, что "в ходе учения военнослужащим предстоит совершить марш в назначенные районы и выполнить ряд учебно-боевых задач по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника".

https://ria.ru/20230418/belorussiya-1865968561.html

белоруссия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, безопасность