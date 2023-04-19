https://ria.ru/20230419/ucheniya-1866367358.html
Войска ПВО Белоруссии отработают на учении прикрытие важных объектов
Войска ПВО Белоруссии отработают на учении прикрытие важных объектов - РИА Новости, 19.04.2023
Войска ПВО Белоруссии отработают на учении прикрытие важных объектов
Одно из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО Белоруссии в ходе учения отработает прикрытие критически важных объектов гражданской... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:36
2023-04-19T15:36
2023-04-19T15:36
белоруссия
безопасность
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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Одно из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО Белоруссии в ходе учения отработает прикрытие критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника, сообщает минобороны республики. "В соответствии с планом подготовки по предназначению с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО проводится тактическое учение", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства. Отмечается, что "в ходе учения военнослужащим предстоит совершить марш в назначенные районы и выполнить ряд учебно-боевых задач по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника".
https://ria.ru/20230418/belorussiya-1865968561.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, безопасность
Войска ПВО Белоруссии отработают на учении прикрытие важных объектов
В Белоруссии зенитное подразделение отработает на учении прикрытие важных объектов
МИНСК, 19 апр – РИА Новости.
Одно из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО Белоруссии в ходе учения отработает прикрытие критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника, сообщает минобороны
республики.
"В соответствии с планом подготовки по предназначению с 19 по 22 апреля с одним из подразделений зенитных-ракетных войск ВВС и войск ПВО проводится тактическое учение", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что "в ходе учения военнослужащим предстоит совершить марш в назначенные районы и выполнить ряд учебно-боевых задач по прикрытию войск и критически важных объектов гражданской инфраструктуры от воздействия средств воздушного нападения и высокоточного оружия условного противника".
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