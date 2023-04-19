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Турция планирует завершить переговоры о постройке второй АЭС до конца года - РИА Новости, 19.04.2023
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23:03 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/turtsiya-1866484445.html
Турция планирует завершить переговоры о постройке второй АЭС до конца года
Турция планирует завершить переговоры о постройке второй АЭС до конца года - РИА Новости, 19.04.2023
Турция планирует завершить переговоры о постройке второй АЭС до конца года
Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года, заявил в среду министр энергетики Фатих Донмез. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:03
2023-04-19T23:03
турция
в мире
синоп (провинция)
анкара (провинция)
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СТАМБУЛ, 19 апр – РИА Новости. Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года, заявил в среду министр энергетики Фатих Донмез. По словам министра, Турция получила предложения по АЭС от разных стран и оценивает их, имеется здоровая конкуренция. "По моей оценке, в течение этого года завершатся первые переговоры по проекту АЭС в Синопе", - заявил министр в эфире телеканала TRT. Он напомнил, что в случае с АЭС "Аккую" между одобрением парламентом Турции соглашения с "Росатомом" и закладкой фундамента станции прошло порядка пяти лет. Также Донмез сообщил, что власти ищут подходящие площадки по всей стране для строительства еще как минимум двух АЭС, помимо станции в Синопе и "Аккую". Министр подчеркнул, что АЭС "Аккую" и планируемые станции соответствуют всем международным стандартам сейсмоустойчивости и способны выдержать даже падение самолета на них. Донмез в январе говорил, что Анкара обсуждает с РФ возведение второй АЭС в стране – в Синопе на берегу Черного моря, условия контракта могут отличаться от тех, что действуют по первой АЭС Аккую. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил в ноябре генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20230418/bangladesh-1865990158.html
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турция
синоп (провинция)
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турция, в мире, синоп (провинция), анкара (провинция), алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, В мире, Синоп (провинция), Анкара (провинция), Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Турция планирует завершить переговоры о постройке второй АЭС до конца года

Глава Минэнерго Турции Донмез ждет завершения переговоров по АЭС в Синопе до конца года

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 апр – РИА Новости. Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года, заявил в среду министр энергетики Фатих Донмез.
По словам министра, Турция получила предложения по АЭС от разных стран и оценивает их, имеется здоровая конкуренция.
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"По моей оценке, в течение этого года завершатся первые переговоры по проекту АЭС в Синопе", - заявил министр в эфире телеканала TRT.
Он напомнил, что в случае с АЭС "Аккую" между одобрением парламентом Турции соглашения с "Росатомом" и закладкой фундамента станции прошло порядка пяти лет.
«
"В этот раз скорее всего процесс будет идти быстрее, так как база имеется. Полагаю, что в течение двух-трех лет (после одобрения парламентом соглашения - ред.) будет заложен фундамент станции", - заявил Донмез.
Также Донмез сообщил, что власти ищут подходящие площадки по всей стране для строительства еще как минимум двух АЭС, помимо станции в Синопе и "Аккую". Министр подчеркнул, что АЭС "Аккую" и планируемые станции соответствуют всем международным стандартам сейсмоустойчивости и способны выдержать даже падение самолета на них.
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Донмез в январе говорил, что Анкара обсуждает с РФ возведение второй АЭС в стране – в Синопе на берегу Черного моря, условия контракта могут отличаться от тех, что действуют по первой АЭС Аккую.
Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил в ноябре генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
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ТурцияВ миреСиноп (провинция)Анкара (провинция)Алексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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