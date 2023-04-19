https://ria.ru/20230419/turtsiya-1866484445.html
Турция планирует завершить переговоры о постройке второй АЭС до конца года
Турция планирует завершить переговоры о постройке второй АЭС до конца года - РИА Новости, 19.04.2023
Турция планирует завершить переговоры о постройке второй АЭС до конца года
Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года, заявил в среду министр энергетики Фатих Донмез. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:03
2023-04-19T23:03
2023-04-19T23:03
турция
в мире
синоп (провинция)
анкара (провинция)
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СТАМБУЛ, 19 апр – РИА Новости. Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года, заявил в среду министр энергетики Фатих Донмез. По словам министра, Турция получила предложения по АЭС от разных стран и оценивает их, имеется здоровая конкуренция. "По моей оценке, в течение этого года завершатся первые переговоры по проекту АЭС в Синопе", - заявил министр в эфире телеканала TRT. Он напомнил, что в случае с АЭС "Аккую" между одобрением парламентом Турции соглашения с "Росатомом" и закладкой фундамента станции прошло порядка пяти лет. Также Донмез сообщил, что власти ищут подходящие площадки по всей стране для строительства еще как минимум двух АЭС, помимо станции в Синопе и "Аккую". Министр подчеркнул, что АЭС "Аккую" и планируемые станции соответствуют всем международным стандартам сейсмоустойчивости и способны выдержать даже падение самолета на них. Донмез в январе говорил, что Анкара обсуждает с РФ возведение второй АЭС в стране – в Синопе на берегу Черного моря, условия контракта могут отличаться от тех, что действуют по первой АЭС Аккую. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил в ноябре генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20230418/bangladesh-1865990158.html
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турция, в мире, синоп (провинция), анкара (провинция), алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, В мире, Синоп (провинция), Анкара (провинция), Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Турция планирует завершить переговоры о постройке второй АЭС до конца года
Глава Минэнерго Турции Донмез ждет завершения переговоров по АЭС в Синопе до конца года