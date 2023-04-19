https://ria.ru/20230419/turtsiya-1866248559.html

Глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США

Глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США - РИА Новости, 19.04.2023

Глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США

Америку ненавидит весь мир, а Европа зависит от нее, приводит газета Aydınlık заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу на встрече с молодежью в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T09:55

2023-04-19T09:55

2023-04-19T13:08

в мире

турция

европа

америка

сулейман сойлу

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АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Америку ненавидит весь мир, а Европа зависит от нее, приводит газета Aydınlık заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу на встрече с молодежью в Стамбуле.По его словам, такого понятия, как Европа, не существует, ее роль не стоит преувеличивать.Европейские лидеры постоянно дискредитируются, население стареет, Европа испытывает трудности в производстве, указал Сойлу.Он подчеркнул, что Запад больше не обладает суверенитетом.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. За высший пост поборются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, выступающий как единый кандидат от "Республиканского альянса"; Кемаль Кылычдароглу, представляющий оппозиционный "Народный альянс"; лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html

https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864853357.html

турция

европа

америка

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в мире, турция, европа, америка, сулейман сойлу