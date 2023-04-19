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Глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США - РИА Новости, 19.04.2023
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09:55 19.04.2023 (обновлено: 13:08 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/turtsiya-1866248559.html
Глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США
Глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США - РИА Новости, 19.04.2023
Глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США
Америку ненавидит весь мир, а Европа зависит от нее, приводит газета Aydınlık заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу на встрече с молодежью в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T09:55
2023-04-19T13:08
в мире
турция
европа
америка
сулейман сойлу
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АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Америку ненавидит весь мир, а Европа зависит от нее, приводит газета Aydınlık заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу на встрече с молодежью в Стамбуле.По его словам, такого понятия, как Европа, не существует, ее роль не стоит преувеличивать.Европейские лидеры постоянно дискредитируются, население стареет, Европа испытывает трудности в производстве, указал Сойлу.Он подчеркнул, что Запад больше не обладает суверенитетом.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. За высший пост поборются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, выступающий как единый кандидат от "Республиканского альянса"; Кемаль Кылычдароглу, представляющий оппозиционный "Народный альянс"; лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html
https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864853357.html
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в мире, турция, европа, америка, сулейман сойлу
В мире, Турция, Европа, Америка, Сулейман Сойлу
Глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США

Глава МВД Турции Сойлу заявил о ненависти всего мира к США и зависимости от них Европы

© Adem AltanМинистр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
© Adem Altan
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Архивное фото
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АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Америку ненавидит весь мир, а Европа зависит от нее, приводит газета Aydınlık заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу на встрече с молодежью в Стамбуле.
«
"Америка продолжает терять репутацию, <...> весь мир ненавидит Америку. <...> Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют", — привело издание высказывания главы МВД.
По его словам, такого понятия, как Европа, не существует, ее роль не стоит преувеличивать.
«
"Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного", — продолжил высокопоставленный турецкий чиновник.
Европейские лидеры постоянно дискредитируются, население стареет, Европа испытывает трудности в производстве, указал Сойлу.
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Он подчеркнул, что Запад больше не обладает суверенитетом.
«
"У них больше нет такого суверенитета, но они пытаются сохранять свои привычки. <…> Турция меняет историю. Эти выборы — те выборы, на которых эта история полностью изменится. Вот почему Америка давит, Европа давит. Вот почему Кандиль (горы на севере Ирака, где, по данным Анкары, скрываются боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. — Прим. ред.) в панике, а РПК давит. Это не выбор Тайипа Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, выбор полной независимости Турции", — сказал министр.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. За высший пост поборются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, выступающий как единый кандидат от "Республиканского альянса"; Кемаль Кылычдароглу, представляющий оппозиционный "Народный альянс"; лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
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В миреТурцияЕвропаАмерикаСулейман Сойлу
 
 
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