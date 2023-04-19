Глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит США
Глава МВД Турции Сойлу заявил о ненависти всего мира к США и зависимости от них Европы
© Adem AltanМинистр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
© Adem Altan
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Архивное фото
АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Америку ненавидит весь мир, а Европа зависит от нее, приводит газета Aydınlık заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу на встрече с молодежью в Стамбуле.
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"Америка продолжает терять репутацию, <...> весь мир ненавидит Америку. <...> Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют", — привело издание высказывания главы МВД.
По его словам, такого понятия, как Европа, не существует, ее роль не стоит преувеличивать.
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"Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного", — продолжил высокопоставленный турецкий чиновник.
Европейские лидеры постоянно дискредитируются, население стареет, Европа испытывает трудности в производстве, указал Сойлу.
Он подчеркнул, что Запад больше не обладает суверенитетом.
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"У них больше нет такого суверенитета, но они пытаются сохранять свои привычки. <…> Турция меняет историю. Эти выборы — те выборы, на которых эта история полностью изменится. Вот почему Америка давит, Европа давит. Вот почему Кандиль (горы на севере Ирака, где, по данным Анкары, скрываются боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. — Прим. ред.) в панике, а РПК давит. Это не выбор Тайипа Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, выбор полной независимости Турции", — сказал министр.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. За высший пост поборются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, выступающий как единый кандидат от "Республиканского альянса"; Кемаль Кылычдароглу, представляющий оппозиционный "Народный альянс"; лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.