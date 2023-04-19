https://ria.ru/20230419/tsiam-1866228198.html

Овчинский: институт авиамоторостроения ЦИАМ расширяет опытное производство

Овчинский: институт авиамоторостроения ЦИАМ расширяет опытное производство - РИА Новости, 19.04.2023

Овчинский: институт авиамоторостроения ЦИАМ расширяет опытное производство

Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) ввел в эксплуатацию новый участок опытного производства, сообщил руководитель... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:22

2023-04-19T07:22

2023-04-19T07:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

владислав овчинский

андрей козлов

центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)

технологии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) ввел в эксплуатацию новый участок опытного производства, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.ЦИАМ, входящий в НИЦ "Институт имени Жуковского", является единственным учреждением в России, где проводят комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиационного двигателестроения. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии ЦИАМ и проходили доводку на стендах института, уточняется в сообщении."Для изготовления любой детали авиадвигателя требуется высокоточное и высокопроизводительное оборудование. Наш институт непосредственно работает с высокими технологиями, здесь они рождаются и получают "путевку в жизнь". Основная задача преобразований – это соответствие современным требованиям и стандартам с заделом на будущее, что дает возможность нашему опытному производству на высоком инженерно-техническом уровне реализовывать "в железе" сложные изделия", – сказал гендиректор ЦИАМ Андрей Козлов.

https://ria.ru/20230418/moskva-1866018486.html

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россия, владислав овчинский, андрей козлов, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), технологии