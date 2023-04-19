Овчинский: институт авиамоторостроения ЦИАМ расширяет опытное производство
© Пресс-служба ДИППРаботник института авиамоторостроения ЦИАМ
© Пресс-служба ДИПП
Работник института авиамоторостроения ЦИАМ. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) ввел в эксплуатацию новый участок опытного производства, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Площадь опытно-экспериментального производства научного института увеличилась больше, чем на три тысячи квадратных метров. В новом цехе разместили около 50 современных станков, которые преимущественно изготовлены отечественными производителями. Открытие нового участка позволит расширить ассортимент изделий и обеспечить изготовление сложнейших опытных образцов деталей авиадвигателей", – указал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП
ЦИАМ, входящий в НИЦ "Институт имени Жуковского", является единственным учреждением в России, где проводят комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиационного двигателестроения. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии ЦИАМ и проходили доводку на стендах института, уточняется в сообщении.
"Для изготовления любой детали авиадвигателя требуется высокоточное и высокопроизводительное оборудование. Наш институт непосредственно работает с высокими технологиями, здесь они рождаются и получают "путевку в жизнь". Основная задача преобразований – это соответствие современным требованиям и стандартам с заделом на будущее, что дает возможность нашему опытному производству на высоком инженерно-техническом уровне реализовывать "в железе" сложные изделия", – сказал гендиректор ЦИАМ Андрей Козлов.