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Овчинский: институт авиамоторостроения ЦИАМ расширяет опытное производство - РИА Новости, 19.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:22 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/tsiam-1866228198.html
Овчинский: институт авиамоторостроения ЦИАМ расширяет опытное производство
Овчинский: институт авиамоторостроения ЦИАМ расширяет опытное производство - РИА Новости, 19.04.2023
Овчинский: институт авиамоторостроения ЦИАМ расширяет опытное производство
Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) ввел в эксплуатацию новый участок опытного производства, сообщил руководитель... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:22
2023-04-19T07:22
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
владислав овчинский
андрей козлов
центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)
технологии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) ввел в эксплуатацию новый участок опытного производства, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.ЦИАМ, входящий в НИЦ "Институт имени Жуковского", является единственным учреждением в России, где проводят комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиационного двигателестроения. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии ЦИАМ и проходили доводку на стендах института, уточняется в сообщении."Для изготовления любой детали авиадвигателя требуется высокоточное и высокопроизводительное оборудование. Наш институт непосредственно работает с высокими технологиями, здесь они рождаются и получают "путевку в жизнь". Основная задача преобразований – это соответствие современным требованиям и стандартам с заделом на будущее, что дает возможность нашему опытному производству на высоком инженерно-техническом уровне реализовывать "в железе" сложные изделия", – сказал гендиректор ЦИАМ Андрей Козлов.
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россия, владислав овчинский, андрей козлов, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Россия, Владислав Овчинский, Андрей Козлов, Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ), Технологии

Овчинский: институт авиамоторостроения ЦИАМ расширяет опытное производство

© Пресс-служба ДИППРаботник института авиамоторостроения ЦИАМ
Работник института авиамоторостроения ЦИАМ
© Пресс-служба ДИПП
Работник института авиамоторостроения ЦИАМ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) ввел в эксплуатацию новый участок опытного производства, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Площадь опытно-экспериментального производства научного института увеличилась больше, чем на три тысячи квадратных метров. В новом цехе разместили около 50 современных станков, которые преимущественно изготовлены отечественными производителями. Открытие нового участка позволит расширить ассортимент изделий и обеспечить изготовление сложнейших опытных образцов деталей авиадвигателей", – указал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП
ЦИАМ, входящий в НИЦ "Институт имени Жуковского", является единственным учреждением в России, где проводят комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиационного двигателестроения. Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии ЦИАМ и проходили доводку на стендах института, уточняется в сообщении.
"Для изготовления любой детали авиадвигателя требуется высокоточное и высокопроизводительное оборудование. Наш институт непосредственно работает с высокими технологиями, здесь они рождаются и получают "путевку в жизнь". Основная задача преобразований – это соответствие современным требованиям и стандартам с заделом на будущее, что дает возможность нашему опытному производству на высоком инженерно-техническом уровне реализовывать "в железе" сложные изделия", – сказал гендиректор ЦИАМ Андрей Козлов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияВладислав ОвчинскийАндрей КозловЦентральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ)Технологии
 
 
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