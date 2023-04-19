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Росавиация назвала недопустимым необоснованный рост цен на авиабилеты
Росавиация назвала недопустимым необоснованный рост цен на авиабилеты - РИА Новости, 19.04.2023
Росавиация назвала недопустимым необоснованный рост цен на авиабилеты
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, необоснованный рост цен на билеты недопустим, сообщает... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:21
2023-04-19T14:21
2023-04-19T14:21
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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экономика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, необоснованный рост цен на билеты недопустим, сообщает ведомство. Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин во вторник провел заседание рабочей группы по развитию пассажирских авиаперевозок с участием представителей ведущих российских авиакомпаний. Обсуждены итоги перевозок в первом квартале 2023 года и планы по операционной деятельности перевозчиков в предстоящем туристическом сезоне. "Потешкин обратил внимание представителей авиакомпаний на стоимость авиабилетов, которая имеет важное социальное значение. Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим и любое его увеличение должно быть обоснованным", - говорится в сообщении. На совещании также обсудили вопрос перевозки военнослужащих - участников специальной военной операции к местам отпуска. Большинством авиакомпаний уже ведется работа с уполномоченными ведомствами с целью организации эффективного взаимодействия по перевозкам авиапассажиров данной категории.
https://ria.ru/20230410/aeroflot-1864291321.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, экономика
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Экономика
Росавиация назвала недопустимым необоснованный рост цен на авиабилеты
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям провести анализ тарифообразования из-за роста цен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, необоснованный рост цен на билеты недопустим, сообщает ведомство
.
Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин во вторник провел заседание рабочей группы по развитию пассажирских авиаперевозок с участием представителей ведущих российских авиакомпаний. Обсуждены итоги перевозок в первом квартале 2023 года и планы по операционной деятельности перевозчиков в предстоящем туристическом сезоне.
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"Потешкин обратил внимание представителей авиакомпаний на стоимость авиабилетов, которая имеет важное социальное значение. Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим и любое его увеличение должно быть обоснованным", - говорится в сообщении.
На совещании также обсудили вопрос перевозки военнослужащих - участников специальной военной операции к местам отпуска. Большинством авиакомпаний уже ведется работа с уполномоченными ведомствами с целью организации эффективного взаимодействия по перевозкам авиапассажиров данной категории.
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