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В ЦАР заявили, что рассчитывают на дальнейшую военную помощь России - РИА Новости, 19.04.2023
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07:51 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/tsar-1866230443.html
В ЦАР заявили, что рассчитывают на дальнейшую военную помощь России
В ЦАР заявили, что рассчитывают на дальнейшую военную помощь России - РИА Новости, 19.04.2023
В ЦАР заявили, что рассчитывают на дальнейшую военную помощь России
Проблема безопасности в ЦАР после появления в регионе российских военных специалистов уже не стоит так остро, Банги рассчитывает, что Москва продолжит оказывать РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:51
2023-04-19T07:51
цар
банги
москва
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Проблема безопасности в ЦАР после появления в регионе российских военных специалистов уже не стоит так остро, Банги рассчитывает, что Москва продолжит оказывать военную помощь стране, заявил в среду РИА Новости президент Экономического и социального совета Центральноафриканской Республики Альфред Таинга Полоко. Он отметил, что проблемы, связанные с безопасностью, существенно тормозили экономическое развитие страны в течение последних тридцати лет". "Мы в течение тридцати лет сражались с мятежниками и в течение двух лет после прихода российских военных в ЦАР, ситуацию удалось взять под контроль. Проблемы безопасности уже не стоят так остро, как два или три года назад. Постепенно мир возвращается", - добавил Таинга Полоко.
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цар, банги, москва, в мире
ЦАР, Банги, Москва, В мире
В ЦАР заявили, что рассчитывают на дальнейшую военную помощь России

Президент ЭСС ЦАР Полоко: Банги надеется, что Москва продолжит оказывать военную помощь

© РИА НовостиМитинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги
© РИА Новости
Митинг в поддержку раненого главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого в Банги. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Проблема безопасности в ЦАР после появления в регионе российских военных специалистов уже не стоит так остро, Банги рассчитывает, что Москва продолжит оказывать военную помощь стране, заявил в среду РИА Новости президент Экономического и социального совета Центральноафриканской Республики Альфред Таинга Полоко.
«
"Мы очень рассчитываем на то, что Россия продолжит оказывать нам помощь, которая позволит нам обеспечить устойчивый мир на нашей территории, тем самым создать условия для устойчивого экономического развития, поскольку мы понимаем, что экономическое развитие невозможно без мира в стране", - сказал Таинга Полоко.
Он отметил, что проблемы, связанные с безопасностью, существенно тормозили экономическое развитие страны в течение последних тридцати лет".
"Мы в течение тридцати лет сражались с мятежниками и в течение двух лет после прихода российских военных в ЦАР, ситуацию удалось взять под контроль. Проблемы безопасности уже не стоят так остро, как два или три года назад. Постепенно мир возвращается", - добавил Таинга Полоко.
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