https://ria.ru/20230419/tsar-1866230443.html

В ЦАР заявили, что рассчитывают на дальнейшую военную помощь России

В ЦАР заявили, что рассчитывают на дальнейшую военную помощь России - РИА Новости, 19.04.2023

В ЦАР заявили, что рассчитывают на дальнейшую военную помощь России

Проблема безопасности в ЦАР после появления в регионе российских военных специалистов уже не стоит так остро, Банги рассчитывает, что Москва продолжит оказывать РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:51

2023-04-19T07:51

2023-04-19T07:51

цар

банги

москва

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Проблема безопасности в ЦАР после появления в регионе российских военных специалистов уже не стоит так остро, Банги рассчитывает, что Москва продолжит оказывать военную помощь стране, заявил в среду РИА Новости президент Экономического и социального совета Центральноафриканской Республики Альфред Таинга Полоко. Он отметил, что проблемы, связанные с безопасностью, существенно тормозили экономическое развитие страны в течение последних тридцати лет". "Мы в течение тридцати лет сражались с мятежниками и в течение двух лет после прихода российских военных в ЦАР, ситуацию удалось взять под контроль. Проблемы безопасности уже не стоят так остро, как два или три года назад. Постепенно мир возвращается", - добавил Таинга Полоко.

https://ria.ru/20230417/podderzhka-1865734361.html

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