https://ria.ru/20230419/transport-1866409404.html
Путин после поездки в ЛНР поручил срочно навести порядок на пункте пропуска
Путин после поездки в ЛНР поручил срочно навести порядок на пункте пропуска - РИА Новости, 19.04.2023
Путин после поездки в ЛНР поручил срочно навести порядок на пункте пропуска
Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через пункт пропуска Гуково на административной границе Луганской Народной... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:28
2023-04-19T17:28
2023-04-19T18:51
владимир путин
гуково
луганская народная республика
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через пункт пропуска Гуково на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области."Там невозможно проехать. Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович, с дорожниками поговорите. Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий", — сказал президент на совещании с членами правительства.Сейчас часть спецтранспорта и легковых машин объезжает КПП, отметил глава государства.По его словам, такими темпами там в скором времени нельзя будет не только проехать, но и пройти."Во-первых, узко все, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает", — заявил президент.Как пояснил российский лидер, для решения проблемы с затором следует расширять пункты пропуска. Это, в свою очередь, связано с обеспечением безопасности — силовые структуры будут просить поддержки правительства из-за увеличения числа досмотровых комплексов, а также количества их сотрудников, добавил он."Разумеется, это не трасса от Ростова-на-Дону до пункта пропуска Гуково... Здесь другая история вообще на этих территориях. Но, так же как и в Крыму в свое время, предстоит еще большая работа. Сейчас необходимо сделать самое кричащее, самое нужное. И сделать это нужно срочно, быстро", — подытожил Путин.Семнадцатого апреля президент посетил штаб группировки войск "Днепр" в Херсонской области и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент прилетел на вертолете, затем на машине добрался до штаба "Днепра". Выслушав доклады и пообщавшись с военнослужащими, Путин на вертолете переместился в штаб "Востока" в ЛНР, где также принял доклады высших офицеров.
https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html
https://ria.ru/20230419/zona-1866386888.html
https://ria.ru/20230414/vremya-1865466345.html
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"Нужно исправить ситуацию": Путин об очередях на КПП, мешающих доставке грузов
"Нужно исправить ситуацию": Путин об очередях на КПП, мешающих доставке грузов
2023-04-19T17:28
true
PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, гуково, луганская народная республика, россия, марат хуснуллин
Владимир Путин, Гуково, Луганская Народная Республика, Россия, Марат Хуснуллин
Путин после поездки в ЛНР поручил срочно навести порядок на пункте пропуска
Путин поручил исправить ситуацию со скоплением транспорта на КПП Гуково на границе ЛНР
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Владимир Путин поручил
вице-премьеру Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через пункт пропуска Гуково на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области.
"Там невозможно проехать. Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович, с дорожниками поговорите. Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий", — сказал президент на совещании с членами правительства.
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Сейчас часть спецтранспорта и легковых машин объезжает КПП, отметил глава государства.
«
"А на пунктах пропуска большое количество техники. Причем эти большегрузы — и не военные, кстати говоря, в основном это гражданские... Но это тоже проблема доставки. Повторяю, я посмотрел — это гуманитарные, чего только не везут", — подчеркнул Путин.
По его словам, такими темпами там в скором времени нельзя будет не только проехать, но и пройти.
"Во-первых, узко все, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает", — заявил президент.
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Как пояснил российский лидер, для решения проблемы с затором следует расширять пункты пропуска. Это, в свою очередь, связано с обеспечением безопасности — силовые структуры будут просить поддержки правительства из-за увеличения числа досмотровых комплексов, а также количества их сотрудников, добавил он.
"Разумеется, это не трасса от Ростова-на-Дону до пункта пропуска Гуково... Здесь другая история вообще на этих территориях. Но, так же как и в Крыму в свое время, предстоит еще большая работа. Сейчас необходимо сделать самое кричащее, самое нужное. И сделать это нужно срочно, быстро", — подытожил Путин.
Семнадцатого апреля президент посетил штаб группировки войск "Днепр" в Херсонской области
и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент прилетел на вертолете, затем на машине добрался до штаба "Днепра". Выслушав доклады и пообщавшись с военнослужащими, Путин на вертолете переместился в штаб "Востока" в ЛНР, где также принял доклады высших офицеров.
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