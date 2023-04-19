https://ria.ru/20230419/transport-1866409404.html

Путин после поездки в ЛНР поручил срочно навести порядок на пункте пропуска

Путин после поездки в ЛНР поручил срочно навести порядок на пункте пропуска - РИА Новости, 19.04.2023

Путин после поездки в ЛНР поручил срочно навести порядок на пункте пропуска

Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через пункт пропуска Гуково на административной границе Луганской Народной... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:28

2023-04-19T17:28

2023-04-19T18:51

владимир путин

гуково

луганская народная республика

россия

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866417613_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b84ca2f29359a0f84e7f8936ba17a24.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через пункт пропуска Гуково на административной границе Луганской Народной Республики и Ростовской области."Там невозможно проехать. Там нужно срочно навести порядок. Пожалуйста, Марат Шакирзянович, с дорожниками поговорите. Это вообще несложно сделать, это не требует никаких дополнительных усилий", — сказал президент на совещании с членами правительства.Сейчас часть спецтранспорта и легковых машин объезжает КПП, отметил глава государства.По его словам, такими темпами там в скором времени нельзя будет не только проехать, но и пройти."Во-первых, узко все, во-вторых, там дороги практически нет. Я даже не знаю, как там частный транспорт проезжает", — заявил президент.Как пояснил российский лидер, для решения проблемы с затором следует расширять пункты пропуска. Это, в свою очередь, связано с обеспечением безопасности — силовые структуры будут просить поддержки правительства из-за увеличения числа досмотровых комплексов, а также количества их сотрудников, добавил он."Разумеется, это не трасса от Ростова-на-Дону до пункта пропуска Гуково... Здесь другая история вообще на этих территориях. Но, так же как и в Крыму в свое время, предстоит еще большая работа. Сейчас необходимо сделать самое кричащее, самое нужное. И сделать это нужно срочно, быстро", — подытожил Путин.Семнадцатого апреля президент посетил штаб группировки войск "Днепр" в Херсонской области и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент прилетел на вертолете, затем на машине добрался до штаба "Днепра". Выслушав доклады и пообщавшись с военнослужащими, Путин на вертолете переместился в штаб "Востока" в ЛНР, где также принял доклады высших офицеров.

https://ria.ru/20230419/putin-1866416241.html

https://ria.ru/20230419/zona-1866386888.html

https://ria.ru/20230414/vremya-1865466345.html

гуково

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нужно исправить ситуацию": Путин об очередях на КПП, мешающих доставке грузов "Нужно исправить ситуацию": Путин об очередях на КПП, мешающих доставке грузов 2023-04-19T17:28 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, гуково, луганская народная республика, россия, марат хуснуллин