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На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ - РИА Новости, 19.04.2023
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06:17 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/tof-1866225053.html
На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ
На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ - РИА Новости, 19.04.2023
На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ
Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на позициях на Камчатке и Курилах в рамках внезапной... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T06:17
2023-04-19T06:17
камчатка
россия
курильские острова
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на позициях на Камчатке и Курилах в рамках внезапной проверки, сообщили журналистам в Минобороны России. Отмечается, что экипажам пусковых установок комплекса "Бал" поступила команда на развертывание, после чего они с охранением выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в указанные районы. Протяженность марша составила более 30 километров. "Во время марша военнослужащие ракетного соединения на практике отработали отражение атаки на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника", - уточнили в МО РФ. Также по тревоге на пусковые позиции выдвинулись береговые ракетные комплексы "Бастион", которые несут дежурство на островах Камчатской гряды Матуа и Парамушир.
https://ria.ru/20230419/tof-1866222844.html
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камчатка, россия, курильские острова, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Камчатка, Россия, Курильские острова, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ

На Камчатке и Курилах в ходе проверки ТОФ развернули ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкБереговые ракетные комплексы "Бастион"
Береговые ракетные комплексы Бастион - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Береговые ракетные комплексы "Бастион". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на позициях на Камчатке и Курилах в рамках внезапной проверки, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на Камчатке и на Курильских островах развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" берегового ракетного соединения Войск и сил на северо-востоке России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажам пусковых установок комплекса "Бал" поступила команда на развертывание, после чего они с охранением выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в указанные районы. Протяженность марша составила более 30 километров.
"Во время марша военнослужащие ракетного соединения на практике отработали отражение атаки на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника", - уточнили в МО РФ.
Также по тревоге на пусковые позиции выдвинулись береговые ракетные комплексы "Бастион", которые несут дежурство на островах Камчатской гряды Матуа и Парамушир.
Корвет Громкий Тихоокеанского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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КамчаткаРоссияКурильские островаВладимир ПутинТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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