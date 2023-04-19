https://ria.ru/20230419/tof-1866225053.html
На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ
На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ - РИА Новости, 19.04.2023
На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ
Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на позициях на Камчатке и Курилах в рамках внезапной... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T06:17
2023-04-19T06:17
2023-04-19T06:17
камчатка
россия
курильские острова
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859800722_0:143:3386:2048_1920x0_80_0_0_bb001e2a61818aa00220b943b3f69ea3.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на позициях на Камчатке и Курилах в рамках внезапной проверки, сообщили журналистам в Минобороны России. Отмечается, что экипажам пусковых установок комплекса "Бал" поступила команда на развертывание, после чего они с охранением выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в указанные районы. Протяженность марша составила более 30 километров. "Во время марша военнослужащие ракетного соединения на практике отработали отражение атаки на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника", - уточнили в МО РФ. Также по тревоге на пусковые позиции выдвинулись береговые ракетные комплексы "Бастион", которые несут дежурство на островах Камчатской гряды Матуа и Парамушир.
https://ria.ru/20230419/tof-1866222844.html
камчатка
россия
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859800722_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f2059036679530535bfdfc89dfaeb4c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, россия, курильские острова, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Камчатка, Россия, Курильские острова, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ
На Камчатке и Курилах в ходе проверки ТОФ развернули ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на позициях на Камчатке и Курилах в рамках внезапной проверки, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, которая проводится по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, на Камчатке и на Курильских островах развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" берегового ракетного соединения Войск и сил на северо-востоке России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажам пусковых установок комплекса "Бал" поступила команда на развертывание, после чего они с охранением выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в указанные районы. Протяженность марша составила более 30 километров.
"Во время марша военнослужащие ракетного соединения на практике отработали отражение атаки на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника", - уточнили в МО РФ.
Также по тревоге на пусковые позиции выдвинулись береговые ракетные комплексы "Бастион", которые несут дежурство на островах Камчатской гряды Матуа и Парамушир
.
Корабельная группа ТОФ провела артиллерийские и ракетные стрельбы