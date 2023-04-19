https://ria.ru/20230419/tof-1866225053.html

На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ

На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ - РИА Новости, 19.04.2023

На Камчатке и Курилах развернули ракетные комплексы ТОФ

Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на позициях на Камчатке и Курилах в рамках внезапной... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T06:17

2023-04-19T06:17

2023-04-19T06:17

камчатка

россия

курильские острова

владимир путин

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр - РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) развернули береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" на позициях на Камчатке и Курилах в рамках внезапной проверки, сообщили журналистам в Минобороны России. Отмечается, что экипажам пусковых установок комплекса "Бал" поступила команда на развертывание, после чего они с охранением выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в указанные районы. Протяженность марша составила более 30 километров. "Во время марша военнослужащие ракетного соединения на практике отработали отражение атаки на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника", - уточнили в МО РФ. Также по тревоге на пусковые позиции выдвинулись береговые ракетные комплексы "Бастион", которые несут дежурство на островах Камчатской гряды Матуа и Парамушир.

https://ria.ru/20230419/tof-1866222844.html

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россия

курильские острова

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камчатка, россия, курильские острова, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность