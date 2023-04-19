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МИД: расследование теракта на "Северных потоках" нельзя снять с повестки - РИА Новости, 19.04.2023
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22:48 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/terakt-1866482773.html
МИД: расследование теракта на "Северных потоках" нельзя снять с повестки
МИД: расследование теракта на "Северных потоках" нельзя снять с повестки - РИА Новости, 19.04.2023
МИД: расследование теракта на "Северных потоках" нельзя снять с повестки
Расследование диверсии на трубопроводах "Северного потока" не может быть снято с повестки лишь из-за того, что свои расследования проводят Дания, Швеция и ФРГ,... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T22:48
2023-04-19T22:48
в мире
сша
александр панкин
северный поток — 2
северный поток
джо байден
сеймур херш
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Расследование диверсии на трубопроводах "Северного потока" не может быть снято с повестки лишь из-за того, что свои расследования проводят Дания, Швеция и ФРГ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Я считаю, что этот вопрос не может быть просто снят с обсуждения по причине того, что три страны ведут отдельные расследования", — сказал Панкин. Ранее Россия и Китай предложили Совбезу ООН принять резолюцию, которая призвала бы генсека организации создать независимую комиссию международных экспертов для расследования диверсии. Однако Совбез не принял резолюцию из-за позиции западных стран. За резолюцию проголосовали лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены воздержались. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230412/tramp-1864681639.html
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в мире, сша, александр панкин, северный поток — 2, северный поток, джо байден, сеймур херш
В мире, США, Александр Панкин, Северный поток — 2, Северный поток, Джо Байден, Сеймур Херш
МИД: расследование теракта на "Северных потоках" нельзя снять с повестки

Замглавы МИД Панкин: расследование теракта на "Северных потоках" нельзя снять с повестки

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ООН, 19 апр - РИА Новости. Расследование диверсии на трубопроводах "Северного потока" не может быть снято с повестки лишь из-за того, что свои расследования проводят Дания, Швеция и ФРГ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Я считаю, что этот вопрос не может быть просто снят с обсуждения по причине того, что три страны ведут отдельные расследования", — сказал Панкин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках"
12 апреля, 09:40
Ранее Россия и Китай предложили Совбезу ООН принять резолюцию, которая призвала бы генсека организации создать независимую комиссию международных экспертов для расследования диверсии. Однако Совбез не принял резолюцию из-за позиции западных стран. За резолюцию проголосовали лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены воздержались.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
России выкатили ультиматум по "Северным потокам". Придется ответить жестко
17 апреля, 15:27
 
В миреСШААлександр ПанкинСеверный поток — 2Северный потокДжо БайденСеймур Херш
 
 
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