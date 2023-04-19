https://ria.ru/20230419/terakt-1866482773.html

МИД: расследование теракта на "Северных потоках" нельзя снять с повестки

МИД: расследование теракта на "Северных потоках" нельзя снять с повестки - РИА Новости, 19.04.2023

МИД: расследование теракта на "Северных потоках" нельзя снять с повестки

Расследование диверсии на трубопроводах "Северного потока" не может быть снято с повестки лишь из-за того, что свои расследования проводят Дания, Швеция и ФРГ,... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T22:48

2023-04-19T22:48

2023-04-19T22:48

в мире

сша

александр панкин

северный поток — 2

северный поток

джо байден

сеймур херш

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ООН, 19 апр - РИА Новости. Расследование диверсии на трубопроводах "Северного потока" не может быть снято с повестки лишь из-за того, что свои расследования проводят Дания, Швеция и ФРГ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Я считаю, что этот вопрос не может быть просто снят с обсуждения по причине того, что три страны ведут отдельные расследования", — сказал Панкин. Ранее Россия и Китай предложили Совбезу ООН принять резолюцию, которая призвала бы генсека организации создать независимую комиссию международных экспертов для расследования диверсии. Однако Совбез не принял резолюцию из-за позиции западных стран. За резолюцию проголосовали лишь РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены воздержались. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230412/tramp-1864681639.html

https://ria.ru/20230417/politika-1865834686.html

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в мире, сша, александр панкин, северный поток — 2, северный поток, джо байден, сеймур херш