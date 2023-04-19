https://ria.ru/20230419/terakt-1866424032.html

Против жителя Петербурга, стрелявшего в омоновца, возбудили дело о теракте

Против жителя Петербурга, стрелявшего в омоновца, возбудили дело о теракте - РИА Новости, 19.04.2023

Против жителя Петербурга, стрелявшего в омоновца, возбудили дело о теракте

Тигран Хачикян, выстреливший из ружья в омоновца в Петербурге, теперь фигурирует в еще одном уголовном деле - о подготовке теракта, сообщает объединенная... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:06

2023-04-19T18:06

2023-04-19T18:06

происшествия

санкт-петербург

омон россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Тигран Хачикян, выстреливший из ружья в омоновца в Петербурге, теперь фигурирует в еще одном уголовном деле - о подготовке теракта, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Новое обвинение ему предъявили еще 2 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Согласно сообщению пресс-службы, он полностью признал себя виновным. "Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна. Теперь ему вменяется также покушение на совершение террористического акта. При избрании меры фигурант обвинялся только в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении. По данным следствия, Хачикян "приискивал оружие и бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью", а также изготовил более 500 листовок "содержащих в том числе призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля". Их Хачикян, собирался, раскидать на месте совершения преступления для привлечения внимания. Однако в чем именно должен был заключаться теракт, в релизе не уточняется. Мужчину задержали после того, как 24 февраля этого года, в годовщину начала специальной военной операции, он дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа у входа на станцию метро "Гостиный двор" в центре Петербурга. Раненый сотрудник был госпитализирован, нападавший задержан. На месте происшествия были изъяты два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.

https://ria.ru/20230419/vzryv-1866384008.html

https://ria.ru/20230419/terrorizm-1866356344.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, омон россии, россия