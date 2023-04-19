https://ria.ru/20230419/terakt-1866424032.html
Против жителя Петербурга, стрелявшего в омоновца, возбудили дело о теракте
Против жителя Петербурга, стрелявшего в омоновца, возбудили дело о теракте - РИА Новости, 19.04.2023
Против жителя Петербурга, стрелявшего в омоновца, возбудили дело о теракте
Тигран Хачикян, выстреливший из ружья в омоновца в Петербурге, теперь фигурирует в еще одном уголовном деле - о подготовке теракта, сообщает объединенная... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:06
2023-04-19T18:06
2023-04-19T18:06
происшествия
санкт-петербург
омон россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Тигран Хачикян, выстреливший из ружья в омоновца в Петербурге, теперь фигурирует в еще одном уголовном деле - о подготовке теракта, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Новое обвинение ему предъявили еще 2 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Согласно сообщению пресс-службы, он полностью признал себя виновным. "Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна. Теперь ему вменяется также покушение на совершение террористического акта. При избрании меры фигурант обвинялся только в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении. По данным следствия, Хачикян "приискивал оружие и бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью", а также изготовил более 500 листовок "содержащих в том числе призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля". Их Хачикян, собирался, раскидать на месте совершения преступления для привлечения внимания. Однако в чем именно должен был заключаться теракт, в релизе не уточняется. Мужчину задержали после того, как 24 февраля этого года, в годовщину начала специальной военной операции, он дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа у входа на станцию метро "Гостиный двор" в центре Петербурга. Раненый сотрудник был госпитализирован, нападавший задержан. На месте происшествия были изъяты два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.
https://ria.ru/20230419/vzryv-1866384008.html
https://ria.ru/20230419/terrorizm-1866356344.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, омон россии, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, ОМОН России, Россия
Против жителя Петербурга, стрелявшего в омоновца, возбудили дело о теракте
Против жителя Петербурга Хачикян, стрелявшего из ружья в омоновца, завели дело о теракте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости.
Тигран Хачикян, выстреливший из ружья в омоновца в Петербурге, теперь фигурирует в еще одном уголовном деле - о подготовке теракта, сообщает
объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Новое обвинение ему предъявили еще 2 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Согласно сообщению пресс-службы, он полностью признал себя виновным.
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"Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна. Теперь ему вменяется также покушение на совершение террористического акта. При избрании меры фигурант обвинялся только в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Хачикян "приискивал оружие и бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью", а также изготовил более 500 листовок "содержащих в том числе призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля".
Их Хачикян, собирался, раскидать на месте совершения преступления для привлечения внимания. Однако в чем именно должен был заключаться теракт, в релизе не уточняется.
Мужчину задержали после того, как 24 февраля этого года, в годовщину начала специальной военной операции, он дважды выстрелил в сотрудника ОМОНа
у входа на станцию метро "Гостиный двор" в центре Петербурга.
Раненый сотрудник был госпитализирован, нападавший задержан. На месте происшествия были изъяты два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.
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