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Жительница Оренбуржья выбросила в мусорку тело сына, умершего от пневмонии
Жительница Оренбуржья выбросила в мусорку тело сына, умершего от пневмонии - РИА Новости, 19.04.2023
Жительница Оренбуржья выбросила в мусорку тело сына, умершего от пневмонии
Жительница Оренбуржья испугалась ответственности за гибель своего четырёхмесячного малыша, выбросила его тело в мусорный бак и сбежала, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:17
2023-04-19T15:17
2023-04-19T15:17
происшествия
россия
бузулук
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 19 апр – РИА Новости. Жительница Оренбуржья испугалась ответственности за гибель своего четырёхмесячного малыша, выбросила его тело в мусорный бак и сбежала, сообщили в СУСК РФ по области. По данным следствия, в среду очевидцы обнаружили тело 4-месячного ребенка в мусорном контейнере в районе жилых домов по улице Суворова в Бузулуке. "В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР, а также полиции в кратчайшие сроки удалось установить, что 15 апреля 22-летняя местная жительница, поняв, что ее четырехмесячный ребенок скончался в домашних условиях от заболевания, и испугавшись ответственности за его смерть, решила избавиться от тела сына. Завернув тело малыша в полиэтиленовый пакет и выбросив его в мусорный контейнер, она скрылась с места происшествия и покинула город", - говорится в сообщении. Эксперты не нашли повреждений на теле ребенка и установили, что он скончался от пневмонии, отметили в СУСК. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В региональном следкоме добавили, что следователи допрашивают свидетелей, назначили ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую. "Принимаются меры к установлению места нахождения матери ребенка", - пояснили в следственном ведомстве.
https://ria.ru/20230111/ubiystvo-1844208536.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, бузулук, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Бузулук, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Оренбуржья выбросила в мусорку тело сына, умершего от пневмонии
В Бузулуке Оренбургской области в мусорном баке нашли тело младенца, умершего от пневмонии
УФА, 19 апр – РИА Новости.
Жительница Оренбуржья испугалась ответственности за гибель своего четырёхмесячного малыша, выбросила его тело в мусорный бак и сбежала, сообщили
в СУСК РФ по области.
По данным следствия, в среду очевидцы обнаружили тело 4-месячного ребенка в мусорном контейнере в районе жилых домов по улице Суворова в Бузулуке
.
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"В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР, а также полиции в кратчайшие сроки удалось установить, что 15 апреля 22-летняя местная жительница, поняв, что ее четырехмесячный ребенок скончался в домашних условиях от заболевания, и испугавшись ответственности за его смерть, решила избавиться от тела сына. Завернув тело малыша в полиэтиленовый пакет и выбросив его в мусорный контейнер, она скрылась с места происшествия и покинула город", - говорится в сообщении.
Эксперты не нашли повреждений на теле ребенка и установили, что он скончался от пневмонии, отметили в СУСК. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В региональном следкоме добавили, что следователи допрашивают свидетелей, назначили ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую. "Принимаются меры к установлению места нахождения матери ребенка", - пояснили в следственном ведомстве.
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