https://ria.ru/20230419/telo-1866359701.html

Жительница Оренбуржья выбросила в мусорку тело сына, умершего от пневмонии

Жительница Оренбуржья выбросила в мусорку тело сына, умершего от пневмонии - РИА Новости, 19.04.2023

Жительница Оренбуржья выбросила в мусорку тело сына, умершего от пневмонии

Жительница Оренбуржья испугалась ответственности за гибель своего четырёхмесячного малыша, выбросила его тело в мусорный бак и сбежала, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:17

2023-04-19T15:17

2023-04-19T15:17

происшествия

россия

бузулук

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 19 апр – РИА Новости. Жительница Оренбуржья испугалась ответственности за гибель своего четырёхмесячного малыша, выбросила его тело в мусорный бак и сбежала, сообщили в СУСК РФ по области. По данным следствия, в среду очевидцы обнаружили тело 4-месячного ребенка в мусорном контейнере в районе жилых домов по улице Суворова в Бузулуке. "В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР, а также полиции в кратчайшие сроки удалось установить, что 15 апреля 22-летняя местная жительница, поняв, что ее четырехмесячный ребенок скончался в домашних условиях от заболевания, и испугавшись ответственности за его смерть, решила избавиться от тела сына. Завернув тело малыша в полиэтиленовый пакет и выбросив его в мусорный контейнер, она скрылась с места происшествия и покинула город", - говорится в сообщении. Эксперты не нашли повреждений на теле ребенка и установили, что он скончался от пневмонии, отметили в СУСК. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В региональном следкоме добавили, что следователи допрашивают свидетелей, назначили ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую. "Принимаются меры к установлению места нахождения матери ребенка", - пояснили в следственном ведомстве.

https://ria.ru/20230111/ubiystvo-1844208536.html

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834682797.html

россия

бузулук

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, бузулук, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)