https://ria.ru/20230419/teatr-1866369786.html

Как любовь матери убила сына: про что новый спектакль с Толстогановой

Как любовь матери убила сына: про что новый спектакль с Толстогановой - РИА Новости, 19.04.2023

Как любовь матери убила сына: про что новый спектакль с Толстогановой

На Новой сцене Театра на Таганке состоялась премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой в главной роли. Создатели постановки – агентство... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:28

2023-04-19T17:28

2023-04-19T17:28

культура

россия

европа

виктория толстоганова

андрей иванов

театр на таганке

театр

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На Новой сцене Театра на Таганке состоялась премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой в главной роли. Создатели постановки – агентство "Арт-Партнер".В центре сюжета – мать, которая после гибели мужа не может наладить отношения с сыном-подростком. Чтобы больше узнать о его жизни, она придумывает хитрый план: заводит фейковый аккаунт в соцсети и начинает общаться с наследником от имени одинокой девочки. Ситуация выходит из под контроля, когда мальчик влюбляется в свою таинственную собеседницу. И превращается в трагедию, когда он узнает правду.Зрителю эта история напомнит любимую Фрейдом трагедию царя Эдипа, который после гибели своего отца по незнанию полюбил свою же мать и женился на ней. Режиссер Данил Чащин признает, что фрейдистские мотивы в постановке есть, но смысл спектакля в другом.Роль матери исполняет Виктория Толстоганова, которой не впервой играть холодных и сильных женщин – схожую по характеру роль она исполняла, например, в сериале "Пансион" Святослава Подгаевского. В роли закрытого и агрессивного сына попеременно выступают актеры Денис Власенко и Даня Киселев.На игре актеров, выразительности их голоса и эмоциях и держится этот камерный спектакль. Декорации скупы, но каждый предмет несет смысловую нагрузку, которая становится понятна по ходу пьесы: разбитое зеркало, стол, турник, барабаны, боксерская груша. В центре сцены – детские карусели в виде ледяного замка, на которых герои катаются, крутятся и даже исполняют акробатические элементы, не прерывая диалогов.Но все же главная "фишка" спектакля – угловатый танец, в который превращены все диалоги матери и сына в Сети.Пьеса, ставшая основой для спектакля, была написана белорусским драматургом Андреем Ивановым в 2013 году и пережила более 15 постановок не только в России, но и в Европе. Она основана на реальных событиях: подруга Иванова рассказала драматургу о женщине, которая переписывалась с дочерью "ВКонтакте" от имени ровесницы, пытаясь узнать тайны девочки. Обеим потребовалась помощь психолога.Создатели спектакля адресуют его и подросткам, и их родителям, но больше взрослым. "Это все она" – наглядная история маниакальной любви, которая убивает быстрее и эффективнее компьютерных игр, "Синих китов" и неправильной музыки. Иллюстрация того, к чему приводят инфантильность, нарушение границ и неуважение к собственному ребенку.Следующий спектакль можно посмотреть в Москве 14 июня 2023. Создатели постановки заявили, что он будет показан и в других городах в рамках гастролей – информацию можно будет узнать на сайте агентства "Арт-Партнер".

https://ria.ru/20230324/teatr-1860387209.html

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Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

россия, европа, виктория толстоганова, андрей иванов, театр на таганке, театр