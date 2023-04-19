https://ria.ru/20230419/tanki-1866297149.html

Испанские танки Leopard уже ждут отправки на Украину, пишут СМИ

Испанские танки Leopard уже ждут отправки на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2023

Испанские танки Leopard уже ждут отправки на Украину, пишут СМИ

Шесть испанских танков Leopard уже находятся в порту Сантандера на севере страны, на этой неделе они будут отправлены на Украину, передает агентство Europa... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:48

2023-04-19T12:48

2023-04-19T12:48

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Шесть испанских танков Leopard уже находятся в порту Сантандера на севере страны, на этой неделе они будут отправлены на Украину, передает агентство Europa Press со ссылкой на военные источники. "Шесть танков Leopard 2A4 уже находятся в порту Сантандера, чтобы быть отправленными по морю на этой неделе на Украину", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, танки сначала прибудут в Польшу, а уже оттуда будут перенаправлены на Украину. Ранее минобороны Испании сообщало, что Мадрид собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля. По данным Europa Press, Мадрид подготавливает для передачи Киеву еще четыре танка, это может произойти в течение ближайших недель. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230417/f-16-1865950583.html

https://ria.ru/20230419/postavki-1866245994.html

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испания

сантандер

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, нато, испания, сантандер, дмитрий песков, сергей лавров, россия, министерство обороны испании