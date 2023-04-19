Испанские танки Leopard уже ждут отправки на Украину, пишут СМИ
Europa Press сообщает, что шесть испанских танков Leopard уже ждут отправки на Украину
© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка танков Leopard 2 для отправки на Украину
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Шесть испанских танков Leopard уже находятся в порту Сантандера на севере страны, на этой неделе они будут отправлены на Украину, передает агентство Europa Press со ссылкой на военные источники.
"Шесть танков Leopard 2A4 уже находятся в порту Сантандера, чтобы быть отправленными по морю на этой неделе на Украину", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, танки сначала прибудут в Польшу, а уже оттуда будут перенаправлены на Украину.
Ранее минобороны Испании сообщало, что Мадрид собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля.
По данным Europa Press, Мадрид подготавливает для передачи Киеву еще четыре танка, это может произойти в течение ближайших недель.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.