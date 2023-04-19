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В Таиланде штрафные карточки для туристов выдали местным жителям
В Таиланде штрафные карточки для туристов выдали местным жителям - РИА Новости, 19.04.2023
В Таиланде штрафные карточки для туристов выдали местным жителям
Пхукетский офис Иммиграционного бюро подтвердил, что предупреждения за несоблюдение законов могут получать не только иностранцы, но и тайские граждане, сообщает РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:56
2023-04-19T17:56
2023-04-19T17:56
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пхукетский офис Иммиграционного бюро подтвердил, что предупреждения за несоблюдение законов могут получать не только иностранцы, но и тайские граждане, сообщает The Phuket News.Издание уточняет, что три местных жителя получили желтые карточки за неисполнение требования о регистрации проживающих у них иностранцев. Начальник иммиграционной полиции на Пхукете полковник Тханет Сукчай подтвердил, что это не ошибка."Когда мы арестовываем иностранца за совершение преступления, мы вызываем в офис Иммиграционного бюро человека, у которого он снял жилье, и выносим арендодателю предупреждение. Это делается параллельно с организацией депортации иностранца. Вынесение предупреждения действует на них, они опасаются, что это скажется на бизнесе", – пояснил глава иммиграционной полиции на Пхукете.В каждом из трех случаев нарушение иностранца состояло в превышении разрешенного срока пребывания в стране или нелегальной трудовой деятельности."Если владелец жилья не помогает нам и позволяет преступникам жить у себя, то он, скорее всего, заботится лишь о собственном бизнесе и совсем не думает о Пхукете. Кроме того, это создает дополнительную работу для сотрудников Иммиграционного бюро", – заявил полковник Сукчай.Полковник отметил, что не хочет, чтобы законопослушные гости страны оказывались в "плохом окружении", в частности, проживали в местах, где осуществляется незаконный оборот наркотиков."Приезжающий в Таиланд иностранец обязан уважать наши законы, а помогать в контроле за этим должны люди, сдающие в аренду жилье. Чтобы туризм устойчиво и ответственно развивался, Пхукет должен быть безопасным городом", – заявил полковник Сукчай.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Пхукет (остров), Таиланд
В Таиланде штрафные карточки для туристов выдали местным жителям
На Пхукете штрафные карточки получают не только иностранцы, но и тайские граждане
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости.
Пхукетский офис Иммиграционного бюро подтвердил, что предупреждения за несоблюдение законов могут получать не только иностранцы, но и тайские граждане, сообщает
The Phuket News.
Издание уточняет, что три местных жителя получили желтые карточки за неисполнение требования о регистрации проживающих у них иностранцев. Начальник иммиграционной полиции на Пхукете полковник Тханет Сукчай подтвердил, что это не ошибка.
"Когда мы арестовываем иностранца за совершение преступления, мы вызываем в офис Иммиграционного бюро человека, у которого он снял жилье, и выносим арендодателю предупреждение. Это делается параллельно с организацией депортации иностранца. Вынесение предупреждения действует на них, они опасаются, что это скажется на бизнесе", – пояснил глава иммиграционной полиции на Пхукете.
В каждом из трех случаев нарушение иностранца состояло в превышении разрешенного срока пребывания в стране или нелегальной трудовой деятельности.
"Если владелец жилья не помогает нам и позволяет преступникам жить у себя, то он, скорее всего, заботится лишь о собственном бизнесе и совсем не думает о Пхукете. Кроме того, это создает дополнительную работу для сотрудников Иммиграционного бюро", – заявил полковник Сукчай.
Полковник отметил, что не хочет, чтобы законопослушные гости страны оказывались в "плохом окружении", в частности, проживали в местах, где осуществляется незаконный оборот наркотиков.
"Приезжающий в Таиланд иностранец обязан уважать наши законы, а помогать в контроле за этим должны люди, сдающие в аренду жилье. Чтобы туризм устойчиво и ответственно развивался, Пхукет должен быть безопасным городом", – заявил полковник Сукчай.
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