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В Таиланде штрафные карточки для туристов выдали местным жителям

В Таиланде штрафные карточки для туристов выдали местным жителям - РИА Новости, 19.04.2023

В Таиланде штрафные карточки для туристов выдали местным жителям

Пхукетский офис Иммиграционного бюро подтвердил, что предупреждения за несоблюдение законов могут получать не только иностранцы, но и тайские граждане, сообщает РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:56

2023-04-19T17:56

2023-04-19T17:56

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Пхукетский офис Иммиграционного бюро подтвердил, что предупреждения за несоблюдение законов могут получать не только иностранцы, но и тайские граждане, сообщает The Phuket News.Издание уточняет, что три местных жителя получили желтые карточки за неисполнение требования о регистрации проживающих у них иностранцев. Начальник иммиграционной полиции на Пхукете полковник Тханет Сукчай подтвердил, что это не ошибка."Когда мы арестовываем иностранца за совершение преступления, мы вызываем в офис Иммиграционного бюро человека, у которого он снял жилье, и выносим арендодателю предупреждение. Это делается параллельно с организацией депортации иностранца. Вынесение предупреждения действует на них, они опасаются, что это скажется на бизнесе", – пояснил глава иммиграционной полиции на Пхукете.В каждом из трех случаев нарушение иностранца состояло в превышении разрешенного срока пребывания в стране или нелегальной трудовой деятельности."Если владелец жилья не помогает нам и позволяет преступникам жить у себя, то он, скорее всего, заботится лишь о собственном бизнесе и совсем не думает о Пхукете. Кроме того, это создает дополнительную работу для сотрудников Иммиграционного бюро", – заявил полковник Сукчай.Полковник отметил, что не хочет, чтобы законопослушные гости страны оказывались в "плохом окружении", в частности, проживали в местах, где осуществляется незаконный оборот наркотиков."Приезжающий в Таиланд иностранец обязан уважать наши законы, а помогать в контроле за этим должны люди, сдающие в аренду жилье. Чтобы туризм устойчиво и ответственно развивался, Пхукет должен быть безопасным городом", – заявил полковник Сукчай.

https://ria.ru/20230418/bali-1866056925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд