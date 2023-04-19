В Судане за день погибли в боестолкновениях 30 человек
В Судане во время столкновений во вторник погибли 30 человек, 245 пострадали
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
ХАРТУМ, 19 апр — РИА Новости. Жертвами столкновений в Судане за сутки стали 30 человек, 245 пострадали, сообщил Центральный комитет врачей.
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"Количество погибших и раненых среди гражданского населения за этот день, 18 апреля, составило: 30 случаев гибели, 245 раненых", — говорится в публикации.
Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что всего за время боев в Судане погибли 270 человек, пострадали более 2,6 тысячи.
Столкновения между суданскими Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля, после того как СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны. При этом в спецназе обвиняют военных в нападении на их базу, а в армии утверждают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, войсках опровергают заявления о том, что СБР взяли под контроль президентский дворец и международный аэропорт в Хартуме.
После трех дней боев стороны договорились о перемирии, которое должно было вступить в силу 18 апреля в 18:00, но, как передает корреспондент РИА Новости, сегодня утром перестрелки возобновились.