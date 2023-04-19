https://ria.ru/20230419/sudane-1866255666.html

В Судане за день погибли в боестолкновениях 30 человек

В Судане за день погибли в боестолкновениях 30 человек - РИА Новости, 19.04.2023

В Судане за день погибли в боестолкновениях 30 человек

Жертвами столкновений в Судане за сутки стали 30 человек, 245 пострадали, сообщил Центральный комитет врачей. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:34

2023-04-19T10:34

2023-04-19T11:33

в мире

судан

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 19 апр — РИА Новости. Жертвами столкновений в Судане за сутки стали 30 человек, 245 пострадали, сообщил Центральный комитет врачей. Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что всего за время боев в Судане погибли 270 человек, пострадали более 2,6 тысячи.Столкновения между суданскими Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля, после того как СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны. При этом в спецназе обвиняют военных в нападении на их базу, а в армии утверждают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, войсках опровергают заявления о том, что СБР взяли под контроль президентский дворец и международный аэропорт в Хартуме.После трех дней боев стороны договорились о перемирии, которое должно было вступить в силу 18 апреля в 18:00, но, как передает корреспондент РИА Новости, сегодня утром перестрелки возобновились.

https://ria.ru/20230419/sudan-1866246424.html

судан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, судан, столкновения в хартуме